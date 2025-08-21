SegnaliSezioni
Friedrich Dihliz M

KAF TRADE

Friedrich Dihliz M
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
30 (51.72%)
Loss Trade:
28 (48.28%)
Best Trade:
131.24 USD
Worst Trade:
-132.14 USD
Profitto lordo:
753.05 USD (39 707 pips)
Perdita lorda:
-694.65 USD (38 283 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
22.30%
Massimo carico di deposito:
2.99%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
29 (50.00%)
Short Trade:
29 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
25.10 USD
Perdita media:
-24.81 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-43.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.14 USD (1)
Crescita mensile:
1.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
133.00 USD (16.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.75% (133.00 USD)
Per equità:
1.40% (9.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUCHF 29
XAUEUR 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUCHF 177
XAUEUR -119
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUCHF 13K
XAUEUR -12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.24 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.88 USD
Massima perdita consecutiva: -43.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

RISK YOUR OWN
Non ci sono recensioni
2025.09.26 03:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 02:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 16:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 16:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
