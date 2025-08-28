SegnaliSezioni
Mehulbhai Devchandbhai Lakhani

Auro Bridge

Mehulbhai Devchandbhai Lakhani
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Neex-Live 1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
55 (61.79%)
Loss Trade:
34 (38.20%)
Best Trade:
6.15 USD
Worst Trade:
-11.64 USD
Profitto lordo:
91.83 USD (1 718 pips)
Perdita lorda:
-73.18 USD (1 234 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.53%
Massimo carico di deposito:
39.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
1 (1.12%)
Short Trade:
88 (98.88%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.21 USD (5)
Crescita mensile:
6.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.14 USD
Massimale:
15.15 USD (2.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.62% (15.15 USD)
Per equità:
6.08% (13.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 17
GBPUSD 15
EURAUD 12
GBPAUD 10
EURNZD 7
GBPCAD 6
GBPNZD 5
NZDCAD 4
EURCHF 3
CADCHF 3
NZDCHF 3
AUDNZD 2
EURCAD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -14
GBPUSD -4
EURAUD 10
GBPAUD 24
EURNZD -7
GBPCAD 4
GBPNZD 4
NZDCAD -1
EURCHF 7
CADCHF 0
NZDCHF 3
AUDNZD -2
EURCAD 0
AUDUSD -3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -63
GBPUSD 21
EURAUD 124
GBPAUD 474
EURNZD -179
GBPCAD 74
GBPNZD 101
NZDCAD -24
EURCHF 49
CADCHF 17
NZDCHF 41
AUDNZD -88
EURCAD -8
AUDUSD -55
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.15 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7.59 USD
Massima perdita consecutiva: -13.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

plateforme mt4 

All pair supported

timeframe H1 / M15 / M5

2025.09.03 00:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 06:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
