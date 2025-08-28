- Crescita
Trade:
89
Profit Trade:
55 (61.79%)
Loss Trade:
34 (38.20%)
Best Trade:
6.15 USD
Worst Trade:
-11.64 USD
Profitto lordo:
91.83 USD (1 718 pips)
Perdita lorda:
-73.18 USD (1 234 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (7.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.53%
Massimo carico di deposito:
39.86%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
1 (1.12%)
Short Trade:
88 (98.88%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-2.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-13.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.21 USD (5)
Crescita mensile:
6.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.14 USD
Massimale:
15.15 USD (2.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.62% (15.15 USD)
Per equità:
6.08% (13.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP
|17
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|10
|EURNZD
|7
|GBPCAD
|6
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|4
|EURCHF
|3
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|3
|AUDNZD
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP
|-14
|GBPUSD
|-4
|EURAUD
|10
|GBPAUD
|24
|EURNZD
|-7
|GBPCAD
|4
|GBPNZD
|4
|NZDCAD
|-1
|EURCHF
|7
|CADCHF
|0
|NZDCHF
|3
|AUDNZD
|-2
|EURCAD
|0
|AUDUSD
|-3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP
|-63
|GBPUSD
|21
|EURAUD
|124
|GBPAUD
|474
|EURNZD
|-179
|GBPCAD
|74
|GBPNZD
|101
|NZDCAD
|-24
|EURCHF
|49
|CADCHF
|17
|NZDCHF
|41
|AUDNZD
|-88
|EURCAD
|-8
|AUDUSD
|-55
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Best Trade: +6.15 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7.59 USD
Massima perdita consecutiva: -13.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Neex-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
plateforme mt4
All pair supported
timeframe H1 / M15 / M5
Non ci sono recensioni
