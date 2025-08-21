- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
30 (88.23%)
Loss Trade:
4 (11.76%)
Best Trade:
339.59 USD
Worst Trade:
-178.84 USD
Profitto lordo:
1 074.74 USD (17 113 pips)
Perdita lorda:
-428.75 USD (1 930 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (888.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
888.04 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
93.69%
Massimo carico di deposito:
24.95%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
15 (44.12%)
Short Trade:
19 (55.88%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
19.00 USD
Profitto medio:
35.82 USD
Perdita media:
-107.19 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-239.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-239.13 USD (2)
Crescita mensile:
-9.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
242.05 USD
Massimale:
352.75 USD (31.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.76% (352.75 USD)
Per equità:
47.56% (523.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|11
|CADJPY
|5
|EURNZD
|4
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|383
|CADJPY
|115
|EURNZD
|28
|EURAUD
|22
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|23
|GBPNZD
|19
|NZDCAD
|17
|GBPCAD
|0
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|9
|NZDCHF
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.4K
|CADJPY
|2.4K
|EURNZD
|2.1K
|EURAUD
|1.7K
|GBPUSD
|796
|USDJPY
|1.2K
|GBPNZD
|1.2K
|NZDCAD
|928
|GBPCAD
|17
|AUDNZD
|521
|NZDUSD
|442
|NZDCHF
|386
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +339.59 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +888.04 USD
Massima perdita consecutiva: -239.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
