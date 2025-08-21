SegnaliSezioni
Ahmed Tarek Yassen Sarhan

Sarhan VIP

Ahmed Tarek Yassen Sarhan
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
OneRoyal-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
204
Profit Trade:
91 (44.60%)
Loss Trade:
113 (55.39%)
Best Trade:
24.71 USD
Worst Trade:
-17.13 USD
Profitto lordo:
802.25 USD (82 599 pips)
Perdita lorda:
-697.90 USD (71 394 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (88.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.07 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
49.34%
Massimo carico di deposito:
30.98%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.18
Long Trade:
131 (64.22%)
Short Trade:
73 (35.78%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
8.82 USD
Perdita media:
-6.18 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-42.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.09 USD (6)
Crescita mensile:
-22.45%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.41 USD
Massimale:
88.43 USD (51.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.59% (88.43 USD)
Per equità:
23.60% (17.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 168
GBPAUDs 8
GBPUSDs 7
GBPNZDs 5
EURUSDs 4
USDJPYs 3
EURNZDs 3
GBPJPYs 2
AUDJPYs 1
EURAUDs 1
EURJPYs 1
USDCADs 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs 115
GBPAUDs 9
GBPUSDs -6
GBPNZDs 0
EURUSDs -2
USDJPYs -5
EURNZDs -6
GBPJPYs 8
AUDJPYs -3
EURAUDs -3
EURJPYs -2
USDCADs -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs 12K
GBPAUDs 1.4K
GBPUSDs -542
GBPNZDs 29
EURUSDs -141
USDJPYs -685
EURNZDs -964
GBPJPYs 1.2K
AUDJPYs -408
EURAUDs -476
EURJPYs -239
USDCADs -353
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.71 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +88.07 USD
Massima perdita consecutiva: -42.47 USD

