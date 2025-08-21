- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
26 (61.90%)
Loss Trade:
16 (38.10%)
Best Trade:
21.24 USD
Worst Trade:
-15.26 USD
Profitto lordo:
183.68 USD (14 420 pips)
Perdita lorda:
-105.83 USD (8 558 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (117.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
117.95 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
3.91%
Massimo carico di deposito:
6.67%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.37
Long Trade:
38 (90.48%)
Short Trade:
4 (9.52%)
Fattore di profitto:
1.74
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
7.06 USD
Perdita media:
-6.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-56.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.80 USD (6)
Crescita mensile:
7.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.37 USD
Massimale:
56.80 USD (5.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.56% (56.80 USD)
Per equità:
4.16% (41.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|70
|USDJPY
|4
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|2
|AUDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.7K
|USDJPY
|63
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|41
|AUDUSD
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.24 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +117.95 USD
Massima perdita consecutiva: -56.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 27
|
ILQAu-A1 Live
|0.13 × 16
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
FBS-Real-9
|0.29 × 38
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
NOTE : "Signal Tidak untuk diCopy"
Beberapa rule memerlukan ping ke-server yang sangat rendah karena me-modifikasi order realtime dengan frekuensi tinggi.
Karena beberapa rule itu merupakan EA yang trading saat Event News High Impact.
dikhawatirkan tejadi Delay dari akun Master ke akun Client yang justru berpotensi merugikan pihak client.
STRATEGY DIGUNAKAN :
Martingale NO Hedging NO Grid NO Arbitrage NO News Trading YES Breakout YES
|
Stop Loss ,Take Profit,Trailling & Break Event di setiap transaksi,
100% automated.
- Tidak Menjual Kelas.
- Tidak Memiliki Grup + Tidak Menjual Grup Premium.
- Tidak Menjual Expert Advisor Kami.
- Tidak Membuka Jasa Pembuatan EA.
Semoga Trading Anda Profit Selalu.
Salam Hangat.
