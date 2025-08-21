SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JON TRADER 89
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

JON TRADER 89

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -30%
Oval-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
165 (78.57%)
Loss Trade:
45 (21.43%)
Best Trade:
3 829.00 USD
Worst Trade:
-7 839.40 USD
Profitto lordo:
39 980.36 USD (378 106 pips)
Perdita lorda:
-46 073.71 USD (423 050 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 878.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 553.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
226.85%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
121 (57.62%)
Short Trade:
89 (42.38%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-29.02 USD
Profitto medio:
242.31 USD
Perdita media:
-1 023.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-347.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 925.90 USD (3)
Crescita mensile:
-39.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 264.05 USD
Massimale:
21 392.13 USD (65.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.12% (21 392.13 USD)
Per equità:
99.52% (16 452.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.Lcm 188
USDJPY.Lcm 13
GBPJPY.Lcm 6
USOIL.Lcm 2
CHFJPY.Lcm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.Lcm -6.3K
USDJPY.Lcm 1
GBPJPY.Lcm 147
USOIL.Lcm 105
CHFJPY.Lcm -25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.Lcm -46K
USDJPY.Lcm -919
GBPJPY.Lcm 1K
USOIL.Lcm 1.1K
CHFJPY.Lcm -144
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 829.00 USD
Worst Trade: -7 839 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 878.56 USD
Massima perdita consecutiva: -347.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Non ci sono recensioni
2025.10.15 16:17
High current drawdown in 98% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 15:17
High current drawdown in 93% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 09:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 17:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 12:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 12:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati