- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
210
Profit Trade:
165 (78.57%)
Loss Trade:
45 (21.43%)
Best Trade:
3 829.00 USD
Worst Trade:
-7 839.40 USD
Profitto lordo:
39 980.36 USD (378 106 pips)
Perdita lorda:
-46 073.71 USD (423 050 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 878.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 553.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
226.85%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
121 (57.62%)
Short Trade:
89 (42.38%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-29.02 USD
Profitto medio:
242.31 USD
Perdita media:
-1 023.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-347.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 925.90 USD (3)
Crescita mensile:
-39.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 264.05 USD
Massimale:
21 392.13 USD (65.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.12% (21 392.13 USD)
Per equità:
99.52% (16 452.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|188
|USDJPY.Lcm
|13
|GBPJPY.Lcm
|6
|USOIL.Lcm
|2
|CHFJPY.Lcm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|-6.3K
|USDJPY.Lcm
|1
|GBPJPY.Lcm
|147
|USOIL.Lcm
|105
|CHFJPY.Lcm
|-25
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|-46K
|USDJPY.Lcm
|-919
|GBPJPY.Lcm
|1K
|USOIL.Lcm
|1.1K
|CHFJPY.Lcm
|-144
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 829.00 USD
Worst Trade: -7 839 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 878.56 USD
Massima perdita consecutiva: -347.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
