SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MASCOTA 4FS FENGER
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA 4FS FENGER

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 33%
FBS-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
98 (80.99%)
Loss Trade:
23 (19.01%)
Best Trade:
826.20 USD
Worst Trade:
-701.04 USD
Profitto lordo:
3 458.15 USD (27 689 pips)
Perdita lorda:
-1 556.44 USD (10 499 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (408.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
964.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
44.34%
Massimo carico di deposito:
3.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
72 (59.50%)
Short Trade:
49 (40.50%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
15.72 USD
Profitto medio:
35.29 USD
Perdita media:
-67.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-262.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-701.04 USD (1)
Crescita mensile:
5.78%
Previsione annuale:
70.13%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
798.42 USD
Massimale:
926.02 USD (81.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.27% (926.02 USD)
Per equità:
4.53% (16.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +826.20 USD
Worst Trade: -701 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +408.35 USD
Massima perdita consecutiva: -262.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
PowerTrade-Real
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 1
HermesMarket-LIVE
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
164 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
follow trend metod w/ bollinger
Non ci sono recensioni
2025.09.11 10:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.48% of days out of 421 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 08:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MASCOTA 4FS FENGER
35USD al mese
33%
0
0
USD
300
USD
66
98%
121
80%
44%
2.22
15.72
USD
79%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.