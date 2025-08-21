- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
98 (80.99%)
Loss Trade:
23 (19.01%)
Best Trade:
826.20 USD
Worst Trade:
-701.04 USD
Profitto lordo:
3 458.15 USD (27 689 pips)
Perdita lorda:
-1 556.44 USD (10 499 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (408.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
964.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
44.34%
Massimo carico di deposito:
3.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
72 (59.50%)
Short Trade:
49 (40.50%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
15.72 USD
Profitto medio:
35.29 USD
Perdita media:
-67.67 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-262.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-701.04 USD (1)
Crescita mensile:
5.78%
Previsione annuale:
70.13%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
798.42 USD
Massimale:
926.02 USD (81.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.27% (926.02 USD)
Per equità:
4.53% (16.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +826.20 USD
Worst Trade: -701 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +408.35 USD
Massima perdita consecutiva: -262.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
HermesMarket-LIVE
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
follow trend metod w/ bollinger
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
33%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
66
98%
121
80%
44%
2.22
15.72
USD
USD
79%
1:500