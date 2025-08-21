- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
26 (76.47%)
Loss Trade:
8 (23.53%)
Best Trade:
1.18 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
17.61 USD (1 768 pips)
Perdita lorda:
-4.51 USD (585 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.90 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
15.85%
Massimo carico di deposito:
5.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
4.35
Long Trade:
19 (55.88%)
Short Trade:
15 (44.12%)
Fattore di profitto:
3.90
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-0.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.01 USD (3)
Crescita mensile:
10.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.01 USD (2.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.69% (3.01 USD)
Per equità:
9.20% (9.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|12
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|865
|USDJPY
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.18 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.42 × 161
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 6
|
EurotradeSA-Live01
|0.60 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.79 × 1257
|
Tickmill-Live
|0.85 × 814
|
Tickmill-Live04
|0.90 × 400
|
ICMarketsSC-Live06
|0.94 × 500
|
ICMarketsSC-Live15
|0.99 × 958
|
ICMarkets-Live10
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|1.03 × 419
