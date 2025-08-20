SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tio Patinhas
Demetrius De Souza Nascimento

Tio Patinhas

Demetrius De Souza Nascimento
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
ATFXGM21-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
57 (82.60%)
Loss Trade:
12 (17.39%)
Best Trade:
24.40 USD
Worst Trade:
-26.27 USD
Profitto lordo:
203.70 USD (16 678 pips)
Perdita lorda:
-144.33 USD (8 893 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (36.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.64 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
91.04%
Massimo carico di deposito:
9.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
37 (53.62%)
Short Trade:
32 (46.38%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.86 USD
Profitto medio:
3.57 USD
Perdita media:
-12.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-72.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.86 USD (4)
Crescita mensile:
1.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.47 USD
Massimale:
73.46 USD (23.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.36% (74.06 USD)
Per equità:
9.07% (64.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 8
EURUSD.c 7
GBPAUD 5
AUDJPY.c 4
GBPUSD 4
GBPCAD.c 3
CHFJPY.c 3
EURJPY.c 3
USDJPY 3
CHFJPY 3
USDCAD 3
EURNZD.c 2
GBPJPY.c 2
GBPCHF 2
USDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 2
EURUSD 2
EURAUD.c 1
NZDCHF.c 1
CADJPY.c 1
GBPUSD.c 1
EURCAD 1
GBPCAD 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD -82
EURUSD.c 7
GBPAUD 18
AUDJPY.c 5
GBPUSD 30
GBPCAD.c 4
CHFJPY.c 5
EURJPY.c 5
USDJPY 16
CHFJPY -10
USDCAD 7
EURNZD.c 2
GBPJPY.c 6
GBPCHF -24
USDCHF 10
EURCHF 5
AUDCAD 9
EURUSD 8
EURAUD.c 3
NZDCHF.c 2
CADJPY.c 1
GBPUSD.c 3
EURCAD 3
GBPCAD 8
GBPNZD 9
EURJPY 11
CADJPY 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD -5.9K
EURUSD.c 820
GBPAUD 1.5K
AUDJPY.c 772
GBPUSD 1.6K
GBPCAD.c 328
CHFJPY.c 787
EURJPY.c 920
USDJPY 1.2K
CHFJPY -700
USDCAD 552
EURNZD.c 480
GBPJPY.c 940
GBPCHF -1K
USDCHF 471
EURCHF 243
AUDCAD 653
EURUSD 415
EURAUD.c 466
NZDCHF.c 159
CADJPY.c 222
GBPUSD.c 276
EURCAD 262
GBPCAD 546
GBPNZD 787
EURJPY 841
CADJPY 135
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.40 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +36.61 USD
Massima perdita consecutiva: -72.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM21-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Longo Prazo
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 06:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.20 23:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tio Patinhas
30USD al mese
13%
0
0
USD
712
USD
10
0%
69
82%
91%
1.41
0.86
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.