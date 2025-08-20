- Crescita
Trade:
504
Profit Trade:
188 (37.30%)
Loss Trade:
316 (62.70%)
Best Trade:
15.12 USD
Worst Trade:
-16.17 USD
Profitto lordo:
297.23 USD (10 904 125 pips)
Perdita lorda:
-325.56 USD (26 989 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (14.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.29 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
35.73%
Massimo carico di deposito:
11.54%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
233 (46.23%)
Short Trade:
271 (53.77%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
110 (-12.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.23 USD (11)
Crescita mensile:
-4.92%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.50 USD
Massimale:
68.51 USD (12.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.74% (68.51 USD)
Per equità:
10.81% (56.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|159
|EURUSD
|130
|GBPUSD
|40
|EURCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-3
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|18
|EURCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|939
|EURUSD
|146
|GBPUSD
|1.4K
|EURCAD
|690
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +15.12 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +14.37 USD
Massima perdita consecutiva: -12.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
O Robot B2Mission opera com base em correlacao de pares entrando em suply e demand variando de ativos e lotes conforme sinais de analise gráfica matematica. Robo ideal para mesas proprietárias.
Non ci sono recensioni
