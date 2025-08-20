SegnaliSezioni
Lazaro Da Costa Cordeiro

B2MissionRobot

Lazaro Da Costa Cordeiro
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -6%
Axi-US51-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
188 (37.30%)
Loss Trade:
316 (62.70%)
Best Trade:
15.12 USD
Worst Trade:
-16.17 USD
Profitto lordo:
297.23 USD (10 904 125 pips)
Perdita lorda:
-325.56 USD (26 989 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (14.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.29 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
35.73%
Massimo carico di deposito:
11.54%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
233 (46.23%)
Short Trade:
271 (53.77%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
1.58 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
110 (-12.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.23 USD (11)
Crescita mensile:
-4.92%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.50 USD
Massimale:
68.51 USD (12.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.74% (68.51 USD)
Per equità:
10.81% (56.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 159
EURUSD 130
GBPUSD 40
EURCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -3
EURUSD -9
GBPUSD 18
EURCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 939
EURUSD 146
GBPUSD 1.4K
EURCAD 690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.12 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +14.37 USD
Massima perdita consecutiva: -12.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US51-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

O Robot B2Mission opera com base em correlacao de pares entrando em suply e demand variando de ativos e lotes conforme sinais de analise gráfica matematica. Robo ideal para mesas proprietárias.
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 19:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
