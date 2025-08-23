SegnaliSezioni
Helisson Barbosa De Oliveira

HxauFX

Helisson Barbosa De Oliveira
0 recensioni
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -59%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
319 (94.94%)
Loss Trade:
17 (5.06%)
Best Trade:
216.84 USD
Worst Trade:
-1 563.09 USD
Profitto lordo:
8 000.36 USD (1 967 202 pips)
Perdita lorda:
-6 788.32 USD (840 717 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (4 985.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 985.40 USD (167)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
85.25%
Massimo carico di deposito:
105.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
315 (93.75%)
Short Trade:
21 (6.25%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
3.61 USD
Profitto medio:
25.08 USD
Perdita media:
-399.31 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5 062.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 062.40 USD (5)
Crescita mensile:
-83.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.91 USD
Massimale:
5 088.31 USD (98.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.33% (5 088.31 USD)
Per equità:
89.49% (1 547.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 220
BTCUSD 49
USOIL 44
GBPJPY 7
USDJPY 4
GBPUSD 4
EURJPY 2
CHFJPY 2
USDZAR 1
NZDJPY 1
NZDUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -848
BTCUSD 812
USOIL 1.1K
GBPJPY 43
USDJPY 9
GBPUSD 23
EURJPY 2
CHFJPY 5
USDZAR 14
NZDJPY 2
NZDUSD 2
EURUSD 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 85K
BTCUSD 1M
USOIL 9.7K
GBPJPY 1.1K
USDJPY -1K
GBPUSD 817
EURJPY -364
CHFJPY 273
USDZAR 2.7K
NZDJPY 32
NZDUSD 201
EURUSD 52
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +216.84 USD
Worst Trade: -1 563 USD
Vincite massime consecutive: 167
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 985.40 USD
Massima perdita consecutiva: -5 062.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.03 × 94
Exness-MT5Real
0.23 × 22
FusionMarkets-Live
0.38 × 65
Exness-MT5Real6
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.03 × 121
ZeroMarkets-Live-1
2.68 × 148
XMTrading-MT5 3
5.00 × 100
Exness-MT5Real11
5.20 × 144
HFMarketsGlobal-Live4
6.33 × 9
DerivBVI-Server
6.50 × 24
DerivVU-Server
6.50 × 24
RoboForex-Pro
6.67 × 294
RoboForex-ECN
8.00 × 1
DerivSVG-Server
9.75 × 88
DerivSVG-Server-02
14.25 × 40
Exness-MT5Real22
24.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.