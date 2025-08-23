- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
336
Profit Trade:
319 (94.94%)
Loss Trade:
17 (5.06%)
Best Trade:
216.84 USD
Worst Trade:
-1 563.09 USD
Profitto lordo:
8 000.36 USD (1 967 202 pips)
Perdita lorda:
-6 788.32 USD (840 717 pips)
Vincite massime consecutive:
167 (4 985.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 985.40 USD (167)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
85.25%
Massimo carico di deposito:
105.32%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
315 (93.75%)
Short Trade:
21 (6.25%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
3.61 USD
Profitto medio:
25.08 USD
Perdita media:
-399.31 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-5 062.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 062.40 USD (5)
Crescita mensile:
-83.68%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.91 USD
Massimale:
5 088.31 USD (98.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
97.33% (5 088.31 USD)
Per equità:
89.49% (1 547.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|220
|BTCUSD
|49
|USOIL
|44
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDZAR
|1
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-848
|BTCUSD
|812
|USOIL
|1.1K
|GBPJPY
|43
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|23
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|5
|USDZAR
|14
|NZDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|85K
|BTCUSD
|1M
|USOIL
|9.7K
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-1K
|GBPUSD
|817
|EURJPY
|-364
|CHFJPY
|273
|USDZAR
|2.7K
|NZDJPY
|32
|NZDUSD
|201
|EURUSD
|52
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +216.84 USD
Worst Trade: -1 563 USD
Vincite massime consecutive: 167
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4 985.40 USD
Massima perdita consecutiva: -5 062.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.03 × 94
|
Exness-MT5Real
|0.23 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 65
|
Exness-MT5Real6
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.03 × 121
|
ZeroMarkets-Live-1
|2.68 × 148
|
XMTrading-MT5 3
|5.00 × 100
|
Exness-MT5Real11
|5.20 × 144
|
HFMarketsGlobal-Live4
|6.33 × 9
|
DerivBVI-Server
|6.50 × 24
|
DerivVU-Server
|6.50 × 24
|
RoboForex-Pro
|6.67 × 294
|
RoboForex-ECN
|8.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|9.75 × 88
|
DerivSVG-Server-02
|14.25 × 40
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
