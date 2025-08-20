SegnaliSezioni
Mohamed Naeem Ali

Logaby VT

Mohamed Naeem Ali
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 111 USD al mese
crescita dal 2025 67%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
127 (70.55%)
Loss Trade:
53 (29.44%)
Best Trade:
125.55 USD
Worst Trade:
-48.15 USD
Profitto lordo:
1 257.70 USD (43 284 pips)
Perdita lorda:
-594.37 USD (31 319 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (54.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.23 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
27.39%
Massimo carico di deposito:
28.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.37
Long Trade:
92 (51.11%)
Short Trade:
88 (48.89%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
3.69 USD
Profitto medio:
9.90 USD
Perdita media:
-11.21 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-151.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.67 USD (4)
Crescita mensile:
45.52%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.72 USD
Massimale:
151.73 USD (8.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.19% (152.12 USD)
Per equità:
32.37% (485.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 154
GBPCHF-ECN 8
GBPJPY-ECN 7
GBPUSD-ECN 5
GBPCAD-ECN 4
GBPAUD-ECN 1
GBPNZD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 649
GBPCHF-ECN 22
GBPJPY-ECN 41
GBPUSD-ECN 11
GBPCAD-ECN -21
GBPAUD-ECN -12
GBPNZD-ECN -27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 12K
GBPCHF-ECN 1.8K
GBPJPY-ECN 6.1K
GBPUSD-ECN 1.2K
GBPCAD-ECN -2.9K
GBPAUD-ECN -1.9K
GBPNZD-ECN -4.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.55 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +54.32 USD
Massima perdita consecutiva: -151.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 23:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 23:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 01:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 05:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 22:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 01:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Logaby VT
111USD al mese
67%
0
0
USD
1.6K
USD
7
78%
180
70%
27%
2.11
3.69
USD
32%
1:500
Copia

