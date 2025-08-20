SegnaliSezioni
Van Tuan Vu

Laikepvohan

Van Tuan Vu
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
55 (36.91%)
Loss Trade:
94 (63.09%)
Best Trade:
98.54 USD
Worst Trade:
-51.10 USD
Profitto lordo:
2 180.27 USD (280 211 pips)
Perdita lorda:
-2 043.67 USD (185 933 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (305.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.66 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
55.88%
Massimo carico di deposito:
91.11%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
45 (30.20%)
Short Trade:
104 (69.80%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
39.64 USD
Perdita media:
-21.74 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-477.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-477.39 USD (17)
Crescita mensile:
-35.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.62 USD
Massimale:
803.76 USD (60.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.29% (803.76 USD)
Per equità:
4.32% (43.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 55
GBPUSD 19
EURUSD 17
USDJPY 12
NZDUSD 9
USDCAD 6
GBPNZD 4
CHFJPY 4
EURCAD 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
EURNZD 2
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
EURJPY 2
GBPAUD 1
EURGBP 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 317
GBPUSD 39
EURUSD -5
USDJPY 25
NZDUSD 46
USDCAD -56
GBPNZD -65
CHFJPY -2
EURCAD -14
AUDUSD -62
AUDCAD -67
EURNZD -46
GBPJPY -46
NZDJPY 7
AUDJPY 28
EURJPY -69
GBPAUD 18
EURGBP 56
NZDCHF 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 102K
GBPUSD -1.5K
EURUSD -416
USDJPY 621
NZDUSD -383
USDCAD -271
GBPNZD -1.7K
CHFJPY -277
EURCAD -303
AUDUSD -273
AUDCAD -225
EURNZD -2K
GBPJPY -1.3K
NZDJPY -49
AUDJPY -215
EURJPY -574
GBPAUD 164
EURGBP 318
NZDCHF 230
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +98.54 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +305.66 USD
Massima perdita consecutiva: -477.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.07 × 15
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 19:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 13:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 10:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 08:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.08.22 14:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
