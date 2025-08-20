- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
917
Profit Trade:
816 (88.98%)
Loss Trade:
101 (11.01%)
Best Trade:
1 271.43 USD
Worst Trade:
-1 327.26 USD
Profitto lordo:
7 468.42 USD (1 413 642 pips)
Perdita lorda:
-6 609.93 USD (1 283 794 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (119.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 293.19 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.86%
Massimo carico di deposito:
49.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
187
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
493 (53.76%)
Short Trade:
424 (46.24%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
9.15 USD
Perdita media:
-65.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 327.26 USD (1)
Crescita mensile:
45.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
694.90 USD
Massimale:
1 338.75 USD (81.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.44% (1 338.75 USD)
Per equità:
72.28% (1 646.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|535
|EURUSD
|382
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|602
|EURUSD
|257
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|133K
|EURUSD
|-4.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 271.43 USD
Worst Trade: -1 327 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +119.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.57 USD
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|16.75 × 119
