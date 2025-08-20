SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Apocalypse
Khor Yeaw Khoing

Apocalypse

Khor Yeaw Khoing
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 77%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
917
Profit Trade:
816 (88.98%)
Loss Trade:
101 (11.01%)
Best Trade:
1 271.43 USD
Worst Trade:
-1 327.26 USD
Profitto lordo:
7 468.42 USD (1 413 642 pips)
Perdita lorda:
-6 609.93 USD (1 283 794 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (119.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 293.19 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.86%
Massimo carico di deposito:
49.76%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
187
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
493 (53.76%)
Short Trade:
424 (46.24%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.94 USD
Profitto medio:
9.15 USD
Perdita media:
-65.44 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 327.26 USD (1)
Crescita mensile:
45.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
694.90 USD
Massimale:
1 338.75 USD (81.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.44% (1 338.75 USD)
Per equità:
72.28% (1 646.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 535
EURUSD 382
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 602
EURUSD 257
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 133K
EURUSD -4.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 271.43 USD
Worst Trade: -1 327 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +119.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
16.75 × 119
Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 23:54
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 21:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
