Han Ming Zhan

ZRZ666

Han Ming Zhan
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 53%
CPTMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
178 (80.54%)
Loss Trade:
43 (19.46%)
Best Trade:
118.40 USD
Worst Trade:
-579.00 USD
Profitto lordo:
2 915.27 USD (84 026 pips)
Perdita lorda:
-3 435.62 USD (85 806 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (166.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
372.41 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
38.50%
Massimo carico di deposito:
28.47%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
125 (56.56%)
Short Trade:
96 (43.44%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-2.35 USD
Profitto medio:
16.38 USD
Perdita media:
-79.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-267.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 032.00 USD (2)
Crescita mensile:
13.74%
Previsione annuale:
166.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 111.00 USD
Massimale:
1 366.92 USD (108.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 264.19 USD)
Per equità:
29.52% (460.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 187
NASUSD 31
GBPJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -685
NASUSD 202
GBPJPY -38
USDJPY 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.8K
NASUSD 4.4K
GBPJPY -1K
USDJPY 94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +118.40 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +166.75 USD
Massima perdita consecutiva: -267.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live08
1.00 × 11
Valutrades-Real-HK
1.56 × 16
FusionMarkets-Live 2
2.44 × 18
ICMarketsSC-Live08
2.73 × 15
ICTrading-Live29
3.00 × 2
xChief-Demo
4.00 × 18
FPMarketsLLC-Live2
5.00 × 1
TitanFX-06
5.38 × 21
ICMarketsSC-Live04
5.50 × 2
Darwinex-Live
6.50 × 4
RoboForex-ProCent-6
7.00 × 2
Swissquote-Live1
8.00 × 1
CPTMarkets-Intl
8.86 × 14
Exness-Real33
9.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
9.19 × 37
UltimaMarkets-Live 2
9.25 × 8
Tickmill-Live04
9.85 × 26
Pepperstone-Edge12
10.50 × 4
ICMarketsSC-Live25
10.50 × 58
Capital.com-Real
10.67 × 3
Axi-US888-Live
12.00 × 1
8 più
长期坚持做单，欢迎跟单
Non ci sono recensioni
2025.09.20 05:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.82% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 15:18
A large drawdown may occur on the account again
