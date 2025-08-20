- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
221
Profit Trade:
178 (80.54%)
Loss Trade:
43 (19.46%)
Best Trade:
118.40 USD
Worst Trade:
-579.00 USD
Profitto lordo:
2 915.27 USD (84 026 pips)
Perdita lorda:
-3 435.62 USD (85 806 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (166.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
372.41 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
38.50%
Massimo carico di deposito:
28.47%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
125 (56.56%)
Short Trade:
96 (43.44%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-2.35 USD
Profitto medio:
16.38 USD
Perdita media:
-79.90 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-267.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 032.00 USD (2)
Crescita mensile:
13.74%
Previsione annuale:
166.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 111.00 USD
Massimale:
1 366.92 USD (108.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (1 264.19 USD)
Per equità:
29.52% (460.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|NASUSD
|31
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-685
|NASUSD
|202
|GBPJPY
|-38
|USDJPY
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|NASUSD
|4.4K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|94
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +118.40 USD
Worst Trade: -579 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +166.75 USD
Massima perdita consecutiva: -267.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|1.00 × 11
|
Valutrades-Real-HK
|1.56 × 16
|
FusionMarkets-Live 2
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-Live08
|2.73 × 15
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 2
|
xChief-Demo
|4.00 × 18
|
FPMarketsLLC-Live2
|5.00 × 1
|
TitanFX-06
|5.38 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|5.50 × 2
|
Darwinex-Live
|6.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-6
|7.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|8.00 × 1
|
CPTMarkets-Intl
|8.86 × 14
|
Exness-Real33
|9.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|9.19 × 37
|
UltimaMarkets-Live 2
|9.25 × 8
|
Tickmill-Live04
|9.85 × 26
|
Pepperstone-Edge12
|10.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|10.50 × 58
|
Capital.com-Real
|10.67 × 3
|
Axi-US888-Live
|12.00 × 1
