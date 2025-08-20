SegnaliSezioni
Marco Antonio Luiz Giampietro Junior

Opening Range Breakout

Marco Antonio Luiz Giampietro Junior
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 16%
Rico-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
449
Profit Trade:
204 (45.43%)
Loss Trade:
245 (54.57%)
Best Trade:
1 764.00 BRL
Worst Trade:
-1 056.00 BRL
Profitto lordo:
37 319.00 BRL (1 564 462 pips)
Perdita lorda:
-33 003.00 BRL (2 502 237 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 061.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 061.00 BRL (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
15.72%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
197 (43.88%)
Short Trade:
252 (56.12%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
9.61 BRL
Profitto medio:
182.94 BRL
Perdita media:
-134.71 BRL
Massime perdite consecutive:
15 (-3 143.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-3 143.00 BRL (15)
Crescita mensile:
45.06%
Previsione annuale:
546.73%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 346.00 BRL
Massimale:
6 338.00 BRL (33.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.06% (6 338.00 BRL)
Per equità:
13.12% (95.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV24 169
WINQ24 93
WINZ24 83
WING25 28
WINV25 27
BITX24 19
WDOZ24 16
WDOF25 9
WDOX24 2
WINJ25 2
WDOJ25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV24 1.7K
WINQ24 904
WINZ24 -503
WING25 -76
WINV25 325
BITX24 -252
WDOZ24 99
WDOF25 -117
WDOX24 -33
WINJ25 -59
WDOJ25 -49
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV24 1.9K
WINQ24 685
WINZ24 -445
WING25 -1.4K
WINV25 3.7K
BITX24 -904K
WDOZ24 10K
WDOF25 -24K
WDOX24 -13K
WINJ25 -665
WDOJ25 -11K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 764.00 BRL
Worst Trade: -1 056 BRL
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 061.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -3 143.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

O Opening Range Breakout (ORB), ou Rompimento da Faixa de Abertura, é uma estratégia de day trading que visa identificar e aproveitar movimentos de preço após a formação de um intervalo de preço nos primeiros minutos do pregão. A ideia central é que o preço tende a continuar na mesma direção após romper esse intervalo inicial. 


Non ci sono recensioni
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 20:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 434 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 20:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 12:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.20 13:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
