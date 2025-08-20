- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
449
Profit Trade:
204 (45.43%)
Loss Trade:
245 (54.57%)
Best Trade:
1 764.00 BRL
Worst Trade:
-1 056.00 BRL
Profitto lordo:
37 319.00 BRL (1 564 462 pips)
Perdita lorda:
-33 003.00 BRL (2 502 237 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (2 061.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
2 061.00 BRL (18)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
15.72%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
197 (43.88%)
Short Trade:
252 (56.12%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
9.61 BRL
Profitto medio:
182.94 BRL
Perdita media:
-134.71 BRL
Massime perdite consecutive:
15 (-3 143.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-3 143.00 BRL (15)
Crescita mensile:
45.06%
Previsione annuale:
546.73%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 346.00 BRL
Massimale:
6 338.00 BRL (33.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.06% (6 338.00 BRL)
Per equità:
13.12% (95.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV24
|169
|WINQ24
|93
|WINZ24
|83
|WING25
|28
|WINV25
|27
|BITX24
|19
|WDOZ24
|16
|WDOF25
|9
|WDOX24
|2
|WINJ25
|2
|WDOJ25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV24
|1.7K
|WINQ24
|904
|WINZ24
|-503
|WING25
|-76
|WINV25
|325
|BITX24
|-252
|WDOZ24
|99
|WDOF25
|-117
|WDOX24
|-33
|WINJ25
|-59
|WDOJ25
|-49
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV24
|1.9K
|WINQ24
|685
|WINZ24
|-445
|WING25
|-1.4K
|WINV25
|3.7K
|BITX24
|-904K
|WDOZ24
|10K
|WDOF25
|-24K
|WDOX24
|-13K
|WINJ25
|-665
|WDOJ25
|-11K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 764.00 BRL
Worst Trade: -1 056 BRL
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +2 061.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -3 143.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Rico-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
O Opening Range Breakout (ORB), ou Rompimento da Faixa de Abertura, é uma estratégia de day trading que visa identificar e aproveitar movimentos de preço após a formação de um intervalo de preço nos primeiros minutos do pregão. A ideia central é que o preço tende a continuar na mesma direção após romper esse intervalo inicial.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
1.5K
BRL
BRL
66
92%
449
45%
16%
1.13
9.61
BRL
BRL
94%
1:1