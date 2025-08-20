- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
916
Profit Trade:
416 (45.41%)
Loss Trade:
500 (54.59%)
Best Trade:
163.79 USD
Worst Trade:
-153.78 USD
Profitto lordo:
6 196.18 USD (576 506 pips)
Perdita lorda:
-6 527.54 USD (593 468 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (209.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
48.71%
Massimo carico di deposito:
99.10%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
417 (45.52%)
Short Trade:
499 (54.48%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
14.89 USD
Perdita media:
-13.06 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-193.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.52 USD (11)
Crescita mensile:
-49.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.28 USD
Massimale:
1 197.15 USD (100.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.21% (1 197.15 USD)
Per equità:
46.24% (3.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|385
|NAS100
|379
|GBPJPY
|152
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-253
|NAS100
|-230
|GBPJPY
|152
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.5K
|NAS100
|-21K
|GBPJPY
|-475
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +163.79 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +209.13 USD
Massima perdita consecutiva: -193.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneTrade-Real
|0.00 × 5
|
ForexTime-Cent
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|1.17 × 401
一天至少十单绝对不会无聊
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-65%
0
0
USD
USD
227
USD
USD
9
0%
916
45%
49%
0.94
-0.36
USD
USD
90%
1:200