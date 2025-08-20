SegnaliSezioni
Han Ming Zhan

Luomin666

Han Ming Zhan
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -65%
FXCM-USDReal03
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
916
Profit Trade:
416 (45.41%)
Loss Trade:
500 (54.59%)
Best Trade:
163.79 USD
Worst Trade:
-153.78 USD
Profitto lordo:
6 196.18 USD (576 506 pips)
Perdita lorda:
-6 527.54 USD (593 468 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (209.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
463.94 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
48.71%
Massimo carico di deposito:
99.10%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
417 (45.52%)
Short Trade:
499 (54.48%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.36 USD
Profitto medio:
14.89 USD
Perdita media:
-13.06 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-193.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-259.52 USD (11)
Crescita mensile:
-49.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
356.28 USD
Massimale:
1 197.15 USD (100.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.21% (1 197.15 USD)
Per equità:
46.24% (3.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 385
NAS100 379
GBPJPY 152
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -253
NAS100 -230
GBPJPY 152
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.5K
NAS100 -21K
GBPJPY -475
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +163.79 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +209.13 USD
Massima perdita consecutiva: -193.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCM-USDReal03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneTrade-Real
0.00 × 5
ForexTime-Cent
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
1.17 × 401
一天至少十单绝对不会无聊
Non ci sono recensioni
2025.10.06 05:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 20:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 13:34
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 10:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 10:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 06:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
