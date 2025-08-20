SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold SALTO
Iskandar Iskandar

Gold SALTO

Iskandar Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 34%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
152 (89.41%)
Loss Trade:
18 (10.59%)
Best Trade:
464.40 USD
Worst Trade:
-471.48 USD
Profitto lordo:
1 027.58 USD (46 093 pips)
Perdita lorda:
-850.23 USD (37 328 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (135.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
543.96 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.97%
Massimo carico di deposito:
5.30%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
127 (74.71%)
Short Trade:
43 (25.29%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
6.76 USD
Perdita media:
-47.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.48 USD (1)
Crescita mensile:
29.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
370.45 USD
Massimale:
471.51 USD (33.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.65% (471.48 USD)
Per equità:
44.72% (228.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 177
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 8.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +464.40 USD
Worst Trade: -471 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +135.93 USD
Massima perdita consecutiva: -15.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Manual Trade sambil SALTO

Weekly Profit Sharing 20% or

Join our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793

Start = 20 August 2025

Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 08:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 23:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 06:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 10:01
Share of trading days is too low
2025.08.20 10:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 08:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold SALTO
39USD al mese
34%
0
0
USD
592
USD
6
0%
170
89%
51%
1.20
1.04
USD
45%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.