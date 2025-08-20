- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
152 (89.41%)
Loss Trade:
18 (10.59%)
Best Trade:
464.40 USD
Worst Trade:
-471.48 USD
Profitto lordo:
1 027.58 USD (46 093 pips)
Perdita lorda:
-850.23 USD (37 328 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (135.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
543.96 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
50.97%
Massimo carico di deposito:
5.30%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
127 (74.71%)
Short Trade:
43 (25.29%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
6.76 USD
Perdita media:
-47.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-15.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-471.48 USD (1)
Crescita mensile:
29.84%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
370.45 USD
Massimale:
471.51 USD (33.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.65% (471.48 USD)
Per equità:
44.72% (228.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv
|177
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv
|8.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +464.40 USD
Worst Trade: -471 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +135.93 USD
Massima perdita consecutiva: -15.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Manual Trade sambil SALTO
Weekly Profit Sharing 20% orJoin our strategy on Exness : FX SAMURAI
https://social-trading.club/strategy/110117793
Start = 20 August 2025
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
34%
0
0
USD
USD
592
USD
USD
6
0%
170
89%
51%
1.20
1.04
USD
USD
45%
1:400