Segnali / MetaTrader 5 / XAU HEDGE FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

XAU HEDGE FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
200 (86.20%)
Loss Trade:
32 (13.79%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-10.12 USD
Profitto lordo:
199.95 USD (199 850 pips)
Perdita lorda:
-157.90 USD (141 641 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (27.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.53 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
10.57%
Massimo carico di deposito:
23.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
131 (56.47%)
Short Trade:
101 (43.53%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-4.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.60 USD (3)
Crescita mensile:
52.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
21.44 USD (18.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.32% (21.37 USD)
Per equità:
8.89% (9.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 58K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.53 USD
Massima perdita consecutiva: -10.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU HEDGE FROM 50 USD
30USD al mese
52%
0
0
USD
117
USD
3
100%
232
86%
11%
1.26
0.18
USD
19%
1:500
Copia

