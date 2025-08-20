- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
232
Profit Trade:
200 (86.20%)
Loss Trade:
32 (13.79%)
Best Trade:
3.10 USD
Worst Trade:
-10.12 USD
Profitto lordo:
199.95 USD (199 850 pips)
Perdita lorda:
-157.90 USD (141 641 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (27.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.53 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
10.57%
Massimo carico di deposito:
23.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
1.96
Long Trade:
131 (56.47%)
Short Trade:
101 (43.53%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.18 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-4.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.60 USD (3)
Crescita mensile:
52.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
21.44 USD (18.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.32% (21.37 USD)
Per equità:
8.89% (9.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|58K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.10 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +27.53 USD
Massima perdita consecutiva: -10.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Hedge gu from 50 usd
