Eloizio Coelho Alves

A14048757

Eloizio Coelho Alves
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
2 / 10K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 706%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
198 (91.24%)
Loss Trade:
19 (8.76%)
Best Trade:
23.33 USD
Worst Trade:
-13.46 USD
Profitto lordo:
871.19 USD (59 077 pips)
Perdita lorda:
-75.80 USD (5 092 pips)
Vincite massime consecutive:
86 (277.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
277.43 USD (86)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
86.32%
Massimo carico di deposito:
7.77%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
59.09
Long Trade:
109 (50.23%)
Short Trade:
108 (49.77%)
Fattore di profitto:
11.49
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
4.40 USD
Perdita media:
-3.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.46 USD (1)
Crescita mensile:
26.64%
Previsione annuale:
323.22%
Algo trading:
56%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.46 USD (3.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.66% (1.34 USD)
Per equità:
22.90% (247.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 81
AUDUSD.s 37
AUDCAD.s 32
EURUSD.s 26
NZDCAD.s 24
USDCAD.s 11
USDCHF.s 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s 365
AUDUSD.s 136
AUDCAD.s 109
EURUSD.s 99
NZDCAD.s 83
USDCAD.s 21
USDCHF.s -17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s 24K
AUDUSD.s 5.9K
AUDCAD.s 8.6K
EURUSD.s 9.3K
NZDCAD.s 5.4K
USDCAD.s 3K
USDCHF.s -2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.33 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 86
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +277.43 USD
Massima perdita consecutiva: -11.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ótimo Sinal
Non ci sono recensioni
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 08:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
