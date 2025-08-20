- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
436
Profit Trade:
155 (35.55%)
Loss Trade:
281 (64.45%)
Best Trade:
62.57 USD
Worst Trade:
-26.45 USD
Profitto lordo:
1 080.70 USD (96 610 pips)
Perdita lorda:
-778.96 USD (62 486 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (65.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.33 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
50.74%
Massimo carico di deposito:
73.21%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
111
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
234 (53.67%)
Short Trade:
202 (46.33%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
6.97 USD
Perdita media:
-2.77 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-20.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.52 USD (15)
Crescita mensile:
16.37%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.16 USD
Massimale:
141.37 USD (10.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.97% (141.03 USD)
Per equità:
1.48% (18.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +62.57 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +65.83 USD
Massima perdita consecutiva: -20.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
6
80%
436
35%
51%
1.38
0.69
USD
USD
11%
1:200