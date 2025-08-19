SegnaliSezioni
Dendy Rifta Raditya

Auriga

Dendy Rifta Raditya
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
85
Profit Trade:
36 (42.35%)
Loss Trade:
49 (57.65%)
Best Trade:
135 994.49 IDR
Worst Trade:
-147 622.55 IDR
Profitto lordo:
2 397 890.63 IDR (16 586 pips)
Perdita lorda:
-2 537 313.75 IDR (15 459 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (300 724.35 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
384 605.69 IDR (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
56.89%
Massimo carico di deposito:
28.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
64 (75.29%)
Short Trade:
21 (24.71%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-1 640.27 IDR
Profitto medio:
66 608.07 IDR
Perdita media:
-51 781.91 IDR
Massime perdite consecutive:
6 (-278 497.31 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-308 457.97 IDR (5)
Crescita mensile:
-41.31%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
213 784.64 IDR
Massimale:
980 068.02 IDR (53.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.32% (977 103.96 IDR)
Per equità:
15.58% (114 217.96 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDb 12
NZDUSDb 11
XAUUSDb 10
GBPJPYb 10
EURUSDb 6
NZDCHFb 6
EURJPYb 6
AUDUSDb 5
CADCHFb 4
EURGBPb 3
AUDJPYb 3
CHFJPYb 2
AUDCHFb 2
USA100 2
EURCHFb 1
NZDJPYb 1
USDCHFb 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDb -17
NZDUSDb 15
XAUUSDb -25
GBPJPYb -3
EURUSDb -15
NZDCHFb -3
EURJPYb 26
AUDUSDb 14
CADCHFb -14
EURGBPb 6
AUDJPYb -4
CHFJPYb 21
AUDCHFb -10
USA100 0
EURCHFb 3
NZDJPYb -2
USDCHFb -7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDb -944
NZDUSDb 1K
XAUUSDb -1.4K
GBPJPYb -144
EURUSDb -855
NZDCHFb -95
EURJPYb 2.4K
AUDUSDb 893
CADCHFb -674
EURGBPb 263
AUDJPYb -364
CHFJPYb 1.9K
AUDCHFb -487
USA100 11
EURCHFb 170
NZDJPYb -161
USDCHFb -328
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135 994.49 IDR
Worst Trade: -147 623 IDR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +300 724.35 IDR
Massima perdita consecutiva: -278 497.31 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 11:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 02:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 16:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 01:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 21:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Auriga
30USD al mese
-20%
0
0
USD
721K
IDR
13
0%
85
42%
57%
0.94
-1 640.27
IDR
58%
1:500
