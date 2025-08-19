- Crescita
Trade:
59
Profit Trade:
56 (94.91%)
Loss Trade:
3 (5.08%)
Best Trade:
5.62 USD
Worst Trade:
-3.84 USD
Profitto lordo:
87.03 USD (5 244 pips)
Perdita lorda:
-6.12 USD (592 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (40.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.66 USD (26)
Indice di Sharpe:
1.10
Attività di trading:
5.20%
Massimo carico di deposito:
140.96%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
21.07
Long Trade:
9 (15.25%)
Short Trade:
50 (84.75%)
Fattore di profitto:
14.22
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.84 USD (1)
Crescita mensile:
60.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.84 USD (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.76% (3.84 USD)
Per equità:
48.92% (24.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|39
|XAUUSD
|16
|DowJones-
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|51
|XAUUSD
|23
|DowJones-
|6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.7K
|XAUUSD
|2.3K
|DowJones-
|615
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
