SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / B3 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148372
Mohd Sauff Bin Zabidi

B3 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148372

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 136%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
56 (94.91%)
Loss Trade:
3 (5.08%)
Best Trade:
5.62 USD
Worst Trade:
-3.84 USD
Profitto lordo:
87.03 USD (5 244 pips)
Perdita lorda:
-6.12 USD (592 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (40.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.66 USD (26)
Indice di Sharpe:
1.10
Attività di trading:
5.20%
Massimo carico di deposito:
140.96%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
21.07
Long Trade:
9 (15.25%)
Short Trade:
50 (84.75%)
Fattore di profitto:
14.22
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.84 USD (1)
Crescita mensile:
60.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.84 USD (3.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.76% (3.84 USD)
Per equità:
48.92% (24.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 39
XAUUSD 16
DowJones- 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 51
XAUUSD 23
DowJones- 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.7K
XAUUSD 2.3K
DowJones- 615
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.62 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +40.66 USD
Massima perdita consecutiva: -3.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 00:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 23:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.08.22 21:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.22 21:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 01:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
B3 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148372
30USD al mese
136%
0
0
USD
155
USD
6
0%
59
94%
5%
14.22
1.37
USD
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.