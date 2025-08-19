- Crescita
Trade:
63
Profit Trade:
56 (88.88%)
Loss Trade:
7 (11.11%)
Best Trade:
4.24 USD
Worst Trade:
-4.57 USD
Profitto lordo:
82.42 USD (3 547 pips)
Perdita lorda:
-20.09 USD (890 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (43.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.77 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
6.32%
Massimo carico di deposito:
141.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
3 (4.76%)
Short Trade:
60 (95.24%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
1.47 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.97 USD (6)
Crescita mensile:
42.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.97 USD (21.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.43% (19.97 USD)
Per equità:
48.96% (24.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|45
|EURNZD
|8
|XAUUSD
|5
|EURAUD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|61
|EURNZD
|-9
|XAUUSD
|8
|EURAUD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|2K
|EURNZD
|-379
|XAUUSD
|753
|EURAUD
|245
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +4.24 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.77 USD
Massima perdita consecutiva: -19.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
