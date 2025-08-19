SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

B3 Muhammad Ashraf Ibrahim 148373

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 102%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
56 (88.88%)
Loss Trade:
7 (11.11%)
Best Trade:
4.24 USD
Worst Trade:
-4.57 USD
Profitto lordo:
82.42 USD (3 547 pips)
Perdita lorda:
-20.09 USD (890 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (43.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.77 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
6.32%
Massimo carico di deposito:
141.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
3 (4.76%)
Short Trade:
60 (95.24%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
1.47 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.97 USD (6)
Crescita mensile:
42.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.97 USD (21.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.43% (19.97 USD)
Per equità:
48.96% (24.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 45
EURNZD 8
XAUUSD 5
EURAUD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 61
EURNZD -9
XAUUSD 8
EURAUD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2K
EURNZD -379
XAUUSD 753
EURAUD 245
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.24 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.77 USD
Massima perdita consecutiva: -19.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
