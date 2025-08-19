- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
95 (71.42%)
Loss Trade:
38 (28.57%)
Best Trade:
8.99 USD
Worst Trade:
-12.86 USD
Profitto lordo:
136.54 USD (10 814 pips)
Perdita lorda:
-149.82 USD (10 055 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (48.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.29 USD (37)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
10.22%
Massimo carico di deposito:
173.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
14 (10.53%)
Short Trade:
119 (89.47%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-3.94 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-103.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.21 USD (20)
Crescita mensile:
-2.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.45 USD
Massimale:
103.21 USD (152.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.63% (103.21 USD)
Per equità:
63.02% (63.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|78
|XAUUSD
|22
|EURJPY
|20
|EURNZD
|11
|Nasdaq-
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|72
|XAUUSD
|14
|EURJPY
|-103
|EURNZD
|-1
|Nasdaq-
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.9K
|XAUUSD
|1.4K
|EURJPY
|-5.6K
|EURNZD
|-324
|Nasdaq-
|401
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.99 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +48.29 USD
Massima perdita consecutiva: -103.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
