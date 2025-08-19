SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

B2 Siti Nor Baizura Mohd Bakri 148371

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
95 (71.42%)
Loss Trade:
38 (28.57%)
Best Trade:
8.99 USD
Worst Trade:
-12.86 USD
Profitto lordo:
136.54 USD (10 814 pips)
Perdita lorda:
-149.82 USD (10 055 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (48.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.29 USD (37)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
10.22%
Massimo carico di deposito:
173.37%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
14 (10.53%)
Short Trade:
119 (89.47%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
-3.94 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-103.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-103.21 USD (20)
Crescita mensile:
-2.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.45 USD
Massimale:
103.21 USD (152.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
84.63% (103.21 USD)
Per equità:
63.02% (63.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 78
XAUUSD 22
EURJPY 20
EURNZD 11
Nasdaq- 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 72
XAUUSD 14
EURJPY -103
EURNZD -1
Nasdaq- 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.9K
XAUUSD 1.4K
EURJPY -5.6K
EURNZD -324
Nasdaq- 401
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.99 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +48.29 USD
Massima perdita consecutiva: -103.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 23:29
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
2025.08.24 23:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.21 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 23:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 01:46
Share of trading days is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 01:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.