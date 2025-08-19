- Crescita
Trade:
158
Profit Trade:
119 (75.31%)
Loss Trade:
39 (24.68%)
Best Trade:
10.77 USD
Worst Trade:
-13.11 USD
Profitto lordo:
179.53 USD (16 110 pips)
Perdita lorda:
-243.47 USD (20 850 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (46.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.69 USD (40)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
8.51%
Massimo carico di deposito:
190.99%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
40 (25.32%)
Short Trade:
118 (74.68%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-6.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-61.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.03 USD (8)
Crescita mensile:
-87.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.94 USD
Massimale:
124.62 USD (112.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.14% (124.62 USD)
Per equità:
62.67% (85.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|69
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|11
|Nasdaq-
|10
|EURNZD
|5
|EURUSD
|4
|EURAUD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|60
|XAUUSD
|21
|EURJPY
|-62
|Nasdaq-
|-84
|EURNZD
|8
|EURUSD
|3
|EURAUD
|-9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.6K
|XAUUSD
|2K
|EURJPY
|-3.1K
|Nasdaq-
|-8.4K
|EURNZD
|316
|EURUSD
|247
|EURAUD
|-436
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.77 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +46.69 USD
Massima perdita consecutiva: -61.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
