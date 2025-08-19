SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

B3 Irwan Ibrahim 148374

Mohd Sauff Bin Zabidi
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -82%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
119 (75.31%)
Loss Trade:
39 (24.68%)
Best Trade:
10.77 USD
Worst Trade:
-13.11 USD
Profitto lordo:
179.53 USD (16 110 pips)
Perdita lorda:
-243.47 USD (20 850 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (46.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.69 USD (40)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
8.51%
Massimo carico di deposito:
190.99%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
40 (25.32%)
Short Trade:
118 (74.68%)
Fattore di profitto:
0.74
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
1.51 USD
Perdita media:
-6.24 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-61.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.03 USD (8)
Crescita mensile:
-87.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.94 USD
Massimale:
124.62 USD (112.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.14% (124.62 USD)
Per equità:
62.67% (85.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 69
XAUUSD 57
EURJPY 11
Nasdaq- 10
EURNZD 5
EURUSD 4
EURAUD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 60
XAUUSD 21
EURJPY -62
Nasdaq- -84
EURNZD 8
EURUSD 3
EURAUD -9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.6K
XAUUSD 2K
EURJPY -3.1K
Nasdaq- -8.4K
EURNZD 316
EURUSD 247
EURAUD -436
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.77 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +46.69 USD
Massima perdita consecutiva: -61.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
2025.09.26 21:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 18:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 56% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 22:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 01:14
Share of trading days is too low
2025.09.09 00:01
Share of trading days is too low
2025.09.07 23:29
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 23:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.07 22:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.08.22 18:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 04:53
Share of trading days is too low
2025.08.20 04:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
