Masrur

EA ECN Masrur

Masrur
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
10 (31.25%)
Loss Trade:
22 (68.75%)
Best Trade:
2.78 USD
Worst Trade:
-1.41 USD
Profitto lordo:
10.66 USD (1 069 pips)
Perdita lorda:
-11.83 USD (1 296 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
20.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
25 secondi
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
21 (65.63%)
Short Trade:
11 (34.38%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-0.54 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-5.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.65 USD (10)
Crescita mensile:
-2.04%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.49 USD
Massimale:
8.23 USD (12.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.87% (8.23 USD)
Per equità:
9.16% (5.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 8
EURUSD 8
AUDUSD 8
GBPUSD 7
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -3
EURUSD 1
AUDUSD 0
GBPUSD 0
USDCHF 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -372
EURUSD 138
AUDUSD 5
GBPUSD 23
USDCHF -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.78 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +5.31 USD
Massima perdita consecutiva: -5.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 4
TickmillUK-Live
3.00 × 5
BlackBullMarkets-Live
4.25 × 8
OneRoyal-Server
5.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
11.75 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA ECN Masrur
30USD al mese
-2%
0
0
USD
56
USD
3
96%
32
31%
0%
0.90
-0.04
USD
13%
1:500
Copia

