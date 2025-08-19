- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
10 (31.25%)
Loss Trade:
22 (68.75%)
Best Trade:
2.78 USD
Worst Trade:
-1.41 USD
Profitto lordo:
10.66 USD (1 069 pips)
Perdita lorda:
-11.83 USD (1 296 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (5.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
0.01%
Massimo carico di deposito:
20.33%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
25 secondi
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
21 (65.63%)
Short Trade:
11 (34.38%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
1.07 USD
Perdita media:
-0.54 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-5.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.65 USD (10)
Crescita mensile:
-2.04%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.49 USD
Massimale:
8.23 USD (12.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.87% (8.23 USD)
Per equità:
9.16% (5.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|0
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-372
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|23
|USDCHF
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.78 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +5.31 USD
Massima perdita consecutiva: -5.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|4.25 × 8
|
OneRoyal-Server
|5.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|11.75 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
3
96%
32
31%
0%
0.90
-0.04
USD
USD
13%
1:500