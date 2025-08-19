- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
72 (81.81%)
Loss Trade:
16 (18.18%)
Best Trade:
4.61 USD
Worst Trade:
-13.76 USD
Profitto lordo:
80.91 USD (345 413 pips)
Perdita lorda:
-40.00 USD (18 623 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (34.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.05 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
27.33%
Massimo carico di deposito:
18.73%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
22 (25.00%)
Short Trade:
66 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.50 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.79 USD (6)
Crescita mensile:
44.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.79 USD (32.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.37% (28.79 USD)
Per equità:
37.82% (21.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|46
|BTCUSDm
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm
|9
|BTCUSDm
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm
|930
|BTCUSDm
|326K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.61 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +34.05 USD
Massima perdita consecutiva: -28.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Poison Ivy GBPusd - BTCUSD
