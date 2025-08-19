SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Poison Ivy Btc Gbp
Janet Abu Khalil

Poison Ivy Btc Gbp

Janet Abu Khalil
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 82%
Exness-Real
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
72 (81.81%)
Loss Trade:
16 (18.18%)
Best Trade:
4.61 USD
Worst Trade:
-13.76 USD
Profitto lordo:
80.91 USD (345 413 pips)
Perdita lorda:
-40.00 USD (18 623 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (34.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.05 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
27.33%
Massimo carico di deposito:
18.73%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.42
Long Trade:
22 (25.00%)
Short Trade:
66 (75.00%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-2.50 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-28.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.79 USD (6)
Crescita mensile:
44.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.79 USD (32.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.37% (28.79 USD)
Per equità:
37.82% (21.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 46
BTCUSDm 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm 9
BTCUSDm 31
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm 930
BTCUSDm 326K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.61 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +34.05 USD
Massima perdita consecutiva: -28.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Poison Ivy GBPusd - BTCUSD
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 07:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 13:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.19 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Poison Ivy Btc Gbp
30USD al mese
82%
0
0
USD
91
USD
7
100%
88
81%
27%
2.02
0.46
USD
38%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.