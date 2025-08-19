- Crescita
Trade:
2 544
Profit Trade:
2 169 (85.25%)
Loss Trade:
375 (14.74%)
Best Trade:
473.58 USD
Worst Trade:
-1 057.62 USD
Profitto lordo:
25 118.14 USD (369 816 pips)
Perdita lorda:
-15 352.55 USD (235 187 pips)
Vincite massime consecutive:
232 (2 275.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 390.78 USD (166)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
1 115 (43.83%)
Short Trade:
1 429 (56.17%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-40.94 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-3 331.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 331.35 USD (32)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
13.02%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.83 USD
Massimale:
4 431.85 USD (4.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.09% (4 442.42 USD)
Per equità:
1.81% (1 999.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|717
|GBPNZD
|174
|EURJPY
|160
|EURCAD
|125
|AUDCAD
|112
|AUDJPY
|104
|AUDUSD
|98
|AUDNZD
|85
|GBPAUD
|76
|NZDCAD
|73
|USDCHF
|71
|USDSGD
|68
|CADCHF
|59
|NZDUSD
|58
|NZDJPY
|57
|XAUUSD
|56
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|56
|EURAUD
|50
|CHFJPY
|49
|EURUSD
|43
|USDJPY
|36
|GBPCHF
|30
|CADJPY
|28
|GBPCAD
|24
|GBPJPY
|18
|EURGBP
|18
|EURCHF
|16
|EURNZD
|14
|USDCAD
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|2.1K
|GBPNZD
|322
|EURJPY
|273
|EURCAD
|131
|AUDCAD
|624
|AUDJPY
|658
|AUDUSD
|754
|AUDNZD
|308
|GBPAUD
|339
|NZDCAD
|622
|USDCHF
|260
|USDSGD
|116
|CADCHF
|486
|NZDUSD
|384
|NZDJPY
|455
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCHF
|808
|NZDCHF
|222
|EURAUD
|14
|CHFJPY
|-749
|EURUSD
|-54
|USDJPY
|747
|GBPCHF
|116
|CADJPY
|561
|GBPCAD
|71
|GBPJPY
|321
|EURGBP
|27
|EURCHF
|162
|EURNZD
|-1.7K
|USDCAD
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-48K
|GBPNZD
|20K
|EURJPY
|14K
|EURCAD
|9.5K
|AUDCAD
|8.2K
|AUDJPY
|17K
|AUDUSD
|9.6K
|AUDNZD
|7.4K
|GBPAUD
|13K
|NZDCAD
|7K
|USDCHF
|3.4K
|USDSGD
|2.9K
|CADCHF
|2.9K
|NZDUSD
|6.7K
|NZDJPY
|9K
|XAUUSD
|24K
|AUDCHF
|8.6K
|NZDCHF
|6K
|EURAUD
|3K
|CHFJPY
|-8.2K
|EURUSD
|-1.2K
|USDJPY
|9K
|GBPCHF
|2.3K
|CADJPY
|8.2K
|GBPCAD
|3.7K
|GBPJPY
|5.4K
|EURGBP
|1.1K
|EURCHF
|2.9K
|EURNZD
|-17K
|USDCAD
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +473.58 USD
Worst Trade: -1 058 USD
Vincite massime consecutive: 166
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +2 275.49 USD
Massima perdita consecutiva: -3 331.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
Burning Combo Darwinex Setup:
- Burning Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/135273
- Burning London: https://www.mql5.com/en/market/product/138938
- Burning Aurum (Beta)
Restarted on 2th July 2025 cause of new settings, as listed here:
