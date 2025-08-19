SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Burning Combo Darwinex Setup
Magma Software Solutions UG

Burning Combo Darwinex Setup

Magma Software Solutions UG
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 544
Profit Trade:
2 169 (85.25%)
Loss Trade:
375 (14.74%)
Best Trade:
473.58 USD
Worst Trade:
-1 057.62 USD
Profitto lordo:
25 118.14 USD (369 816 pips)
Perdita lorda:
-15 352.55 USD (235 187 pips)
Vincite massime consecutive:
232 (2 275.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 390.78 USD (166)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.89%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
1 115 (43.83%)
Short Trade:
1 429 (56.17%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.84 USD
Profitto medio:
11.58 USD
Perdita media:
-40.94 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-3 331.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 331.35 USD (32)
Crescita mensile:
1.07%
Previsione annuale:
13.02%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.83 USD
Massimale:
4 431.85 USD (4.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.09% (4 442.42 USD)
Per equità:
1.81% (1 999.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 717
GBPNZD 174
EURJPY 160
EURCAD 125
AUDCAD 112
AUDJPY 104
AUDUSD 98
AUDNZD 85
GBPAUD 76
NZDCAD 73
USDCHF 71
USDSGD 68
CADCHF 59
NZDUSD 58
NZDJPY 57
XAUUSD 56
AUDCHF 56
NZDCHF 56
EURAUD 50
CHFJPY 49
EURUSD 43
USDJPY 36
GBPCHF 30
CADJPY 28
GBPCAD 24
GBPJPY 18
EURGBP 18
EURCHF 16
EURNZD 14
USDCAD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 2.1K
GBPNZD 322
EURJPY 273
EURCAD 131
AUDCAD 624
AUDJPY 658
AUDUSD 754
AUDNZD 308
GBPAUD 339
NZDCAD 622
USDCHF 260
USDSGD 116
CADCHF 486
NZDUSD 384
NZDJPY 455
XAUUSD 1.1K
AUDCHF 808
NZDCHF 222
EURAUD 14
CHFJPY -749
EURUSD -54
USDJPY 747
GBPCHF 116
CADJPY 561
GBPCAD 71
GBPJPY 321
EURGBP 27
EURCHF 162
EURNZD -1.7K
USDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -48K
GBPNZD 20K
EURJPY 14K
EURCAD 9.5K
AUDCAD 8.2K
AUDJPY 17K
AUDUSD 9.6K
AUDNZD 7.4K
GBPAUD 13K
NZDCAD 7K
USDCHF 3.4K
USDSGD 2.9K
CADCHF 2.9K
NZDUSD 6.7K
NZDJPY 9K
XAUUSD 24K
AUDCHF 8.6K
NZDCHF 6K
EURAUD 3K
CHFJPY -8.2K
EURUSD -1.2K
USDJPY 9K
GBPCHF 2.3K
CADJPY 8.2K
GBPCAD 3.7K
GBPJPY 5.4K
EURGBP 1.1K
EURCHF 2.9K
EURNZD -17K
USDCAD 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +473.58 USD
Worst Trade: -1 058 USD
Vincite massime consecutive: 166
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +2 275.49 USD
Massima perdita consecutiva: -3 331.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 più
Burning Combo Darwinex Setup:


- Burning Grid: https://www.mql5.com/en/market/product/135273

- Burning London: https://www.mql5.com/en/market/product/138938

- Burning Aurum (Beta)


Restarted on 2th July 2025 cause of new settings, as listed here:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763741

Non ci sono recensioni
