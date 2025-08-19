SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldDIG
Thibaut, Jean Jannoyer

GoldDIG

Thibaut, Jean Jannoyer
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 30%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
99 (90.00%)
Loss Trade:
11 (10.00%)
Best Trade:
129.96 EUR
Worst Trade:
-36.53 EUR
Profitto lordo:
1 204.76 EUR (54 926 pips)
Perdita lorda:
-113.82 EUR (3 835 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (292.48 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
292.48 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
25.37%
Massimo carico di deposito:
2.55%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
15.50
Long Trade:
110 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.58
Profitto previsto:
9.92 EUR
Profitto medio:
12.17 EUR
Perdita media:
-10.35 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-70.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-70.32 EUR (3)
Crescita mensile:
19.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 EUR
Massimale:
70.40 EUR (1.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.69% (70.56 EUR)
Per equità:
11.28% (455.85 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 51K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +129.96 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +292.48 EUR
Massima perdita consecutiva: -70.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.19 10:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
