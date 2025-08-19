- Crescita
Trade:
15 645
Profit Trade:
10 302 (65.84%)
Loss Trade:
5 343 (34.15%)
Best Trade:
2 896.40 USD
Worst Trade:
-3 093.60 USD
Profitto lordo:
89 705.72 USD (1 893 725 pips)
Perdita lorda:
-71 807.15 USD (2 131 351 pips)
Vincite massime consecutive:
158 (1 424.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 462.50 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
46.94%
Massimo carico di deposito:
11.85%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
815
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
7 952 (50.83%)
Short Trade:
7 693 (49.17%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
1.14 USD
Profitto medio:
8.71 USD
Perdita media:
-13.44 USD
Massime perdite consecutive:
144 (-2 132.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 515.30 USD (8)
Crescita mensile:
8.85%
Previsione annuale:
107.83%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.20 USD
Massimale:
9 515.30 USD (22.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.92% (9 515.30 USD)
Per equità:
17.89% (7 049.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15645
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-238K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 896.40 USD
Worst Trade: -3 094 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 424.61 USD
Massima perdita consecutiva: -2 132.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
New Era Trade
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
72%
0
0
USD
USD
39K
USD
USD
15
99%
15 645
65%
47%
1.24
1.14
USD
USD
23%
1:500