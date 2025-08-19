SegnaliSezioni
Hassan Sarfraz

SwiftCap Indices EA

Hassan Sarfraz
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 66%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
100 (51.02%)
Loss Trade:
96 (48.98%)
Best Trade:
31.98 USD
Worst Trade:
-19.92 USD
Profitto lordo:
719.72 USD (129 903 pips)
Perdita lorda:
-587.95 USD (90 641 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (106.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
106.91 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
1.09%
Massimo carico di deposito:
63.16%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
96 (48.98%)
Short Trade:
100 (51.02%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
7.20 USD
Perdita media:
-6.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-38.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.92 USD (4)
Crescita mensile:
13.06%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.26 USD
Massimale:
73.31 USD (18.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.18% (59.48 USD)
Per equità:
1.50% (4.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 68
US30 65
DE40 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 5
US30 137
DE40 -10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 633
US30 38K
DE40 545
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.98 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +106.91 USD
Massima perdita consecutiva: -38.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 28
TitanFX-MT5-01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
6.38 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
8.64 × 110
FusionMarkets-Live
15.56 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
19.29 × 663
SwiftCap Indices EA is trading US30, USTEC, and DE40 during the high volatility periods in the day using Indices EA.
Non ci sono recensioni
2025.10.02 10:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 08:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 05:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SwiftCap Indices EA
39USD al mese
66%
0
0
USD
332
USD
11
99%
196
51%
1%
1.22
0.67
USD
19%
1:500
