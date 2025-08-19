SegnaliSezioni
Alberto Boada

SigmaXPro

Alberto Boada
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
152
Profit Trade:
105 (69.07%)
Loss Trade:
47 (30.92%)
Best Trade:
7.81 EUR
Worst Trade:
-20.99 EUR
Profitto lordo:
100.27 EUR (8 596 pips)
Perdita lorda:
-117.46 EUR (7 245 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.51 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
12.02 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
80.16%
Massimo carico di deposito:
80.85%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
61 (40.13%)
Short Trade:
91 (59.87%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.11 EUR
Profitto medio:
0.95 EUR
Perdita media:
-2.50 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-68.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-68.13 EUR (5)
Crescita mensile:
-0.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.19 EUR
Massimale:
68.13 EUR (12.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.48% (68.13 EUR)
Per equità:
11.94% (125.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 79
AUDJPY 32
NZDCHF 30
USDCAD 11
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -48
AUDJPY 12
NZDCHF 8
USDCAD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -889
AUDJPY 1.1K
NZDCHF 829
USDCAD 284
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.81 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7.51 EUR
Massima perdita consecutiva: -68.13 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 3
OneTrade-Real
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.33 × 69
RoboForex-ECN-2
0.36 × 75
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarkets-Live06
0.53 × 135
OrtegaCapital-Server
0.55 × 129
CFHMarkets-Live1
0.55 × 29
XM.COM-Real 7
0.55 × 67
MYFX-US01-Live
0.56 × 79
Pepperstone-Edge07
0.56 × 25
AxiTrader-US07-Live
0.57 × 60
ICMarkets-Live04
0.58 × 166
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
TickmillUK-Live03
0.64 × 58
167 più
SigmaXPro — by SVX Strategies (DARWIN WIJ)

Description:

SigmaXPro is the flagship strategy of SVX Strategies, built on quantitative models, volatility filters (σ), and disciplined risk management. Our goal is consistency with controlled drawdowns.

Approach

  • Exposure control and adaptive position sizing.

  • Diversification across sessions/assets.

  • Algorithmic execution with slippage control.

Transparency

  • DARWIN: WIJ (live performance statistics).

  • Regular reports and version notes.

Important: Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. This service does not constitute financial advice.

Tags: quantitative, sigma, volatility, risk, fx, mt4, algorithmic, disciplined, darwinex, svx


Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 05:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
