SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Currencypipsgainer2
Mohammad Zahirul Islam

Currencypipsgainer2

Mohammad Zahirul Islam
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 43%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
380
Profit Trade:
260 (68.42%)
Loss Trade:
120 (31.58%)
Best Trade:
65.79 USD
Worst Trade:
-124.86 USD
Profitto lordo:
3 583.47 USD (113 273 pips)
Perdita lorda:
-2 986.97 USD (91 678 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (74.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
231 (60.79%)
Short Trade:
149 (39.21%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
13.78 USD
Perdita media:
-24.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.86 USD (1)
Crescita mensile:
8.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.14 USD
Massimale:
138.93 USD (8.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.60% (111.96 USD)
Per equità:
45.18% (1 030.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 235
USDCHF 145
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 860
USDCHF -264
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 29K
USDCHF -7.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.79 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +74.13 USD
Massima perdita consecutiva: -44.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.12 × 43
DooFintech-Live 5
0.13 × 196
XMGlobal-Real 18
0.28 × 168
XMGlobal-Real 27
0.33 × 341
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.65 × 379
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 10:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 06:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 05:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 05:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati