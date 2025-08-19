- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
380
Profit Trade:
260 (68.42%)
Loss Trade:
120 (31.58%)
Best Trade:
65.79 USD
Worst Trade:
-124.86 USD
Profitto lordo:
3 583.47 USD (113 273 pips)
Perdita lorda:
-2 986.97 USD (91 678 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (74.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.57%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.29
Long Trade:
231 (60.79%)
Short Trade:
149 (39.21%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
1.57 USD
Profitto medio:
13.78 USD
Perdita media:
-24.89 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.86 USD (1)
Crescita mensile:
8.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.14 USD
Massimale:
138.93 USD (8.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.60% (111.96 USD)
Per equità:
45.18% (1 030.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|235
|USDCHF
|145
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|860
|USDCHF
|-264
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|29K
|USDCHF
|-7.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.79 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +74.13 USD
Massima perdita consecutiva: -44.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.12 × 43
|
DooFintech-Live 5
|0.13 × 196
|
XMGlobal-Real 18
|0.28 × 168
|
XMGlobal-Real 27
|0.33 × 341
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 8
|0.65 × 379
|
BlackBullMarkets-Live
|1.07 × 14
|
Valutrades-Real
|3.50 × 8
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
Non ci sono recensioni