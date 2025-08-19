- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
30 (57.69%)
Loss Trade:
22 (42.31%)
Best Trade:
1 431.87 AUD
Worst Trade:
-718.32 AUD
Profitto lordo:
3 666.56 AUD (121 933 pips)
Perdita lorda:
-1 944.40 AUD (414 910 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (452.85 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 929.00 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
38 (73.08%)
Short Trade:
14 (26.92%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
33.12 AUD
Profitto medio:
122.22 AUD
Perdita media:
-88.38 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-772.24 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-772.24 AUD (4)
Crescita mensile:
2.14%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
1 198.24 AUD (7.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.95% (1 193.58 AUD)
Per equità:
6.21% (907.28 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|XAGUSD
|8
|USOUSD
|6
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|5
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|NZDCHF
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|732
|XAGUSD
|318
|USOUSD
|73
|EURUSD
|163
|BTCUSD
|-60
|EURCAD
|2
|USDCAD
|-11
|NZDCHF
|5
|EURJPY
|49
|GBPJPY
|43
|NZDJPY
|29
|GBPUSD
|27
|EURGBP
|52
|CADCHF
|-110
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.4K
|XAGUSD
|4.9K
|USOUSD
|872
|EURUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-306K
|EURCAD
|410
|USDCAD
|-131
|NZDCHF
|323
|EURJPY
|605
|GBPJPY
|479
|NZDJPY
|350
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|441
|CADCHF
|-255
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 431.87 AUD
Worst Trade: -718 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +452.85 AUD
Massima perdita consecutiva: -772.24 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Eightcap-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.23 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 13
|
EightcapGlobal-Live
|0.86 × 174
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 1
|
Eightcap-Live
|1.42 × 1083
|
BlackBullMarkets-Live
|1.57 × 136
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 3
|
Tickmill-Live
|6.36 × 58
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.87 × 135
|
VantageInternational-Live
|7.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|11.83 × 12
|
Alpari-MT5
|12.25 × 79
This is manual trading only, follow at your owner Risk.
This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.
Some trades may run from day's to weeks if not months.
This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.
Some trades may run from day's to weeks if not months.
