Joseph Derek Russell Smith

Manual Trades

Joseph Derek Russell Smith
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Eightcap-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
30 (57.69%)
Loss Trade:
22 (42.31%)
Best Trade:
1 431.87 AUD
Worst Trade:
-718.32 AUD
Profitto lordo:
3 666.56 AUD (121 933 pips)
Perdita lorda:
-1 944.40 AUD (414 910 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (452.85 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
1 929.00 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.94%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
38 (73.08%)
Short Trade:
14 (26.92%)
Fattore di profitto:
1.89
Profitto previsto:
33.12 AUD
Profitto medio:
122.22 AUD
Perdita media:
-88.38 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-772.24 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-772.24 AUD (4)
Crescita mensile:
2.14%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 AUD
Massimale:
1 198.24 AUD (7.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.95% (1 193.58 AUD)
Per equità:
6.21% (907.28 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
XAGUSD 8
USOUSD 6
EURUSD 5
BTCUSD 5
EURCAD 2
USDCAD 2
NZDCHF 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 732
XAGUSD 318
USOUSD 73
EURUSD 163
BTCUSD -60
EURCAD 2
USDCAD -11
NZDCHF 5
EURJPY 49
GBPJPY 43
NZDJPY 29
GBPUSD 27
EURGBP 52
CADCHF -110
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.4K
XAGUSD 4.9K
USOUSD 872
EURUSD 2.8K
BTCUSD -306K
EURCAD 410
USDCAD -131
NZDCHF 323
EURJPY 605
GBPJPY 479
NZDJPY 350
GBPUSD 1.2K
EURGBP 441
CADCHF -255
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 431.87 AUD
Worst Trade: -718 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +452.85 AUD
Massima perdita consecutiva: -772.24 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Eightcap-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.23 × 30
ICMarketsSC-MT5
0.46 × 13
EightcapGlobal-Live
0.86 × 174
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
Eightcap-Live
1.42 × 1083
BlackBullMarkets-Live
1.57 × 136
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 3
Tickmill-Live
6.36 × 58
ICMarketsSC-MT5-2
6.87 × 135
VantageInternational-Live
7.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
11.83 × 12
Alpari-MT5
12.25 × 79
This is manual trading only, follow at your owner Risk.

This is a mixture of DCA (Low lot size) trades and Swing trades.

Some trades may run from day's to weeks if not months.
Non ci sono recensioni
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 20:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 09:05
Share of trading days is too low
2025.08.22 09:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.22 08:05
Share of trading days is too low
2025.08.22 08:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 04:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.19 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 04:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
