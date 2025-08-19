SegnaliSezioni
Trong Khoi Do

MK Trading

Trong Khoi Do
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 070
Profit Trade:
792 (74.01%)
Loss Trade:
278 (25.98%)
Best Trade:
702.90 USD
Worst Trade:
-1 032.78 USD
Profitto lordo:
27 530.48 USD (229 667 pips)
Perdita lorda:
-20 662.11 USD (164 368 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (375.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 189.97 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
43.62%
Massimo carico di deposito:
4.03%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
143
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
445 (41.59%)
Short Trade:
625 (58.41%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
6.42 USD
Profitto medio:
34.76 USD
Perdita media:
-74.32 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-779.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 883.22 USD (8)
Crescita mensile:
15.64%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
290.44 USD
Massimale:
4 932.22 USD (18.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.79% (4 932.22 USD)
Per equità:
5.42% (624.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-VIP 838
GBPUSD-VIP 85
GER40. 73
EURUSD-VIP 64
EURNZD-VIP 8
GBPAUD-VIP 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-VIP 6.3K
GBPUSD-VIP -433
GER40. 21
EURUSD-VIP 1K
EURNZD-VIP -31
GBPAUD-VIP 15
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-VIP 52K
GBPUSD-VIP -5K
GER40. 9.2K
EURUSD-VIP 9K
EURNZD-VIP -518
GBPAUD-VIP 220
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +702.90 USD
Worst Trade: -1 033 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +375.18 USD
Massima perdita consecutiva: -779.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 11:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 04:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
