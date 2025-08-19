- Crescita
Trade:
1 056
Profit Trade:
692 (65.53%)
Loss Trade:
364 (34.47%)
Best Trade:
30.42 USD
Worst Trade:
-10.65 USD
Profitto lordo:
824.25 USD (32 540 pips)
Perdita lorda:
-503.57 USD (44 148 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.23 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.34%
Massimo carico di deposito:
9.25%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
196
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.30
Long Trade:
553 (52.37%)
Short Trade:
503 (47.63%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
1.19 USD
Perdita media:
-1.38 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-47.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.53 USD (11)
Crescita mensile:
16.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.30 USD
Massimale:
60.53 USD (3.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.73% (60.53 USD)
Per equità:
12.46% (202.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1056
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|321
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-12K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.42 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +3.24 USD
Massima perdita consecutiva: -47.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
