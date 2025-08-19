- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
510
Profit Trade:
309 (60.58%)
Loss Trade:
201 (39.41%)
Best Trade:
15.38 USD
Worst Trade:
-5.77 USD
Profitto lordo:
1 898.54 USD (193 803 pips)
Perdita lorda:
-991.38 USD (97 478 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (499.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
499.46 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
98.29%
Massimo carico di deposito:
6.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
128
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
282 (55.29%)
Short Trade:
228 (44.71%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
6.14 USD
Perdita media:
-4.93 USD
Massime perdite consecutive:
63 (-334.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.92 USD (63)
Crescita mensile:
34.52%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.99 USD
Massimale:
334.92 USD (11.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.76% (267.34 USD)
Per equità:
5.36% (118.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|260
|EURUSD
|250
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|342
|EURUSD
|565
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|36K
|EURUSD
|60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.38 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 63
Massimo profitto consecutivo: +499.46 USD
Massima perdita consecutiva: -334.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
987 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
48%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
6
0%
510
60%
98%
1.91
1.78
USD
USD
12%
1:500