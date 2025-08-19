- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
57 (78.08%)
Loss Trade:
16 (21.92%)
Best Trade:
20.96 USD
Worst Trade:
-49.14 USD
Profitto lordo:
274.69 USD (22 844 pips)
Perdita lorda:
-354.17 USD (28 836 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.03 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
43.16%
Massimo carico di deposito:
11.75%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
32 (43.84%)
Short Trade:
41 (56.16%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.09 USD
Profitto medio:
4.82 USD
Perdita media:
-22.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-243.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.30 USD (7)
Crescita mensile:
-8.20%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.51 USD
Massimale:
243.30 USD (22.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.57% (243.30 USD)
Per equità:
19.50% (209.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|AUDUSD
|9
|EURUSD
|7
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-14
|AUDUSD
|-93
|EURUSD
|11
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|10
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|AUDUSD
|-3K
|EURUSD
|478
|USDCAD
|339
|GBPUSD
|344
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.96 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.67 USD
Massima perdita consecutiva: -243.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 7
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
Come'on
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
921
USD
USD
5
94%
73
78%
43%
0.77
-1.09
USD
USD
23%
1:500