Komang Endra Supiawan

Magic Chess

Komang Endra Supiawan
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
57 (78.08%)
Loss Trade:
16 (21.92%)
Best Trade:
20.96 USD
Worst Trade:
-49.14 USD
Profitto lordo:
274.69 USD (22 844 pips)
Perdita lorda:
-354.17 USD (28 836 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (21.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
86.03 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
43.16%
Massimo carico di deposito:
11.75%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
32 (43.84%)
Short Trade:
41 (56.16%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-1.09 USD
Profitto medio:
4.82 USD
Perdita media:
-22.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-243.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-243.30 USD (7)
Crescita mensile:
-8.20%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
165.51 USD
Massimale:
243.30 USD (22.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.57% (243.30 USD)
Per equità:
19.50% (209.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 48
AUDUSD 9
EURUSD 7
USDCAD 6
GBPUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -14
AUDUSD -93
EURUSD 11
USDCAD 7
GBPUSD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.2K
AUDUSD -3K
EURUSD 478
USDCAD 339
GBPUSD 344
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.96 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.67 USD
Massima perdita consecutiva: -243.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 7
OneRoyal-Server
0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
LandFX-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 1
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
275 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Magic Chess
30USD al mese
-8%
0
0
USD
921
USD
5
94%
73
78%
43%
0.77
-1.09
USD
23%
1:500
