- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
151 (96.79%)
Loss Trade:
5 (3.21%)
Best Trade:
12.80 USD
Worst Trade:
-13.55 USD
Profitto lordo:
232.93 USD (19 574 pips)
Perdita lorda:
-44.73 USD (4 470 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (44.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.20 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
78.52%
Massimo carico di deposito:
5.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.89
Long Trade:
107 (68.59%)
Short Trade:
49 (31.41%)
Fattore di profitto:
5.21
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-8.95 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.55 USD (1)
Crescita mensile:
13.21%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.55 USD (1.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.18% (12.74 USD)
Per equità:
15.25% (177.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|156
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.80 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.24 USD
Massima perdita consecutiva: -13.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|1.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|1.80 × 5
|
LiteForex-ECN2.com
|5.00 × 1
|
FBS-Real-8
|25.00 × 1
gbpusd qe
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
7
100%
156
96%
79%
5.20
1.21
USD
USD
15%
1:500