- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
56 (51.37%)
Loss Trade:
53 (48.62%)
Best Trade:
5 833.50 USD
Worst Trade:
-1 378.75 USD
Profitto lordo:
37 063.13 USD (19 684 pips)
Perdita lorda:
-18 608.73 USD (10 083 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (10 792.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 066.38 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
59.68%
Massimo carico di deposito:
99.17%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
4.91
Long Trade:
103 (94.50%)
Short Trade:
6 (5.50%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
169.31 USD
Profitto medio:
661.84 USD
Perdita media:
-351.11 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-2 740.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 740.87 USD (9)
Crescita mensile:
22.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 624.48 USD
Massimale:
3 762.36 USD (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.59% (3 586.60 USD)
Per equità:
8.29% (7 987.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|29
|NDX
|23
|GDAXI
|16
|XTIUSD
|9
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|6
|XAUUSD
|5
|GBPUSD
|4
|NVDA
|4
|SP500
|2
|USDJPY
|2
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|231
|NDX
|6.3K
|GDAXI
|3.3K
|XTIUSD
|-737
|EURUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|11K
|XAUUSD
|-220
|GBPUSD
|1.1K
|NVDA
|-1.2K
|SP500
|-40
|USDJPY
|345
|USDCAD
|-422
|GBPJPY
|233
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|-28
|NDX
|4.6K
|GDAXI
|3.2K
|XTIUSD
|-174
|EURUSD
|-268
|NZDUSD
|1.4K
|XAUUSD
|702
|GBPUSD
|524
|NVDA
|-765
|SP500
|29
|USDJPY
|221
|USDCAD
|-110
|GBPJPY
|239
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 833.50 USD
Worst Trade: -1 379 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +10 792.88 USD
Massima perdita consecutiva: -2 740.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 139
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 418
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.60 × 2419
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.58 × 24
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.20 × 35
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.53 × 298
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
5
0%
109
51%
60%
1.99
169.31
USD
USD
8%
1:200