Denis Adha

Gold Rider

Denis Adha
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
XMGlobal-Real 43
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
40 (51.94%)
Loss Trade:
37 (48.05%)
Best Trade:
11.36 USD
Worst Trade:
-5.98 USD
Profitto lordo:
180.56 USD (18 116 pips)
Perdita lorda:
-187.98 USD (18 804 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
14.26%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
22 (28.57%)
Short Trade:
55 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-5.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.28 USD (5)
Crescita mensile:
-13.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.21 USD
Massimale:
46.17 USD (26.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.91% (46.17 USD)
Per equità:
5.58% (4.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 76
AUDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -7
AUDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -692
AUDCAD 4
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.36 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +37.96 USD
Massima perdita consecutiva: -25.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 7
XMGlobal-Real 38
1.00 × 1
test EA
Non ci sono recensioni
2025.09.25 05:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 10:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 05:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 00:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 04:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 12:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 07:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
