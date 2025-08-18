- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
40 (51.94%)
Loss Trade:
37 (48.05%)
Best Trade:
11.36 USD
Worst Trade:
-5.98 USD
Profitto lordo:
180.56 USD (18 116 pips)
Perdita lorda:
-187.98 USD (18 804 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (37.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.96 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
14.26%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
22 (28.57%)
Short Trade:
55 (71.43%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
4.51 USD
Perdita media:
-5.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.28 USD (5)
Crescita mensile:
-13.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.21 USD
Massimale:
46.17 USD (26.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.91% (46.17 USD)
Per equità:
5.58% (4.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|76
|AUDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-7
|AUDCAD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|-692
|AUDCAD
|4
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 43" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 38
|1.00 × 1
test EA
