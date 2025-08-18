SegnaliSezioni
Claudeir Fernandes De Souza

CONTA PREVIDENCIARIA

Claudeir Fernandes De Souza
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
86 (69.35%)
Loss Trade:
38 (30.65%)
Best Trade:
26.40 USD
Worst Trade:
-55.98 USD
Profitto lordo:
382.29 USD (1 531 629 pips)
Perdita lorda:
-290.82 USD (17 183 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (65.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
29.00%
Massimo carico di deposito:
8.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
56 (45.16%)
Short Trade:
68 (54.84%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.16 USD (3)
Crescita mensile:
1.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.95 USD
Massimale:
101.16 USD (8.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.16% (101.16 USD)
Per equità:
6.04% (90.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 88
XAUUSD 20
USDJPY 2
HK50 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 68
XAUUSD 41
USDJPY -8
HK50 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 1.3K
XAUUSD 4.2K
USDJPY -58
HK50 90
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.40 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +65.22 USD
Massima perdita consecutiva: -39.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.32 × 19
Alpari-MT5
0.58 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Eightcap-Live
0.85 × 61
Tickmill-Live
0.91 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 576
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
ICMarkets-MT5
1.72 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
1.90 × 9511
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
RealmsTech-Live
2.46 × 13
AdmiralMarkets-Live
3.30 × 77
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3442
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1920
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
VantageFX-Live
5.08 × 13
Ava-Real 1-MT5
5.67 × 3
17 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 12:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 20:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
