- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
86 (69.35%)
Loss Trade:
38 (30.65%)
Best Trade:
26.40 USD
Worst Trade:
-55.98 USD
Profitto lordo:
382.29 USD (1 531 629 pips)
Perdita lorda:
-290.82 USD (17 183 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (65.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.44 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
29.00%
Massimo carico di deposito:
8.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
56 (45.16%)
Short Trade:
68 (54.84%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.74 USD
Profitto medio:
4.45 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.16 USD (3)
Crescita mensile:
1.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.95 USD
Massimale:
101.16 USD (8.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.16% (101.16 USD)
Per equità:
6.04% (90.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|88
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|2
|HK50
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|68
|XAUUSD
|41
|USDJPY
|-8
|HK50
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|1.3K
|XAUUSD
|4.2K
|USDJPY
|-58
|HK50
|90
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.40 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +65.22 USD
Massima perdita consecutiva: -39.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.32 × 19
|
Alpari-MT5
|0.58 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Eightcap-Live
|0.85 × 61
|
Tickmill-Live
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 576
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
ICMarkets-MT5
|1.72 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.90 × 9511
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
RealmsTech-Live
|2.46 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|3.30 × 77
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3442
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1920
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|4.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
VantageFX-Live
|5.08 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|5.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
0%
124
69%
29%
1.31
0.74
USD
USD
6%
1:200