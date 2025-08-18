- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
20 (51.28%)
Loss Trade:
19 (48.72%)
Best Trade:
20.07 USD
Worst Trade:
-23.93 USD
Profitto lordo:
287.03 USD (28 932 pips)
Perdita lorda:
-277.32 USD (27 382 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (101.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.68 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
27.50%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
28 (71.79%)
Short Trade:
11 (28.21%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
14.35 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-68.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.08 USD (4)
Crescita mensile:
1.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.99 USD
Massimale:
103.60 USD (10.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.61% (103.60 USD)
Per equità:
2.52% (22.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.07 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +101.68 USD
Massima perdita consecutiva: -68.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
