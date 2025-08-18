SegnaliSezioni
Orhan Ekiz

Klasprof

Orhan Ekiz
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -46%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
843
Profit Trade:
525 (62.27%)
Loss Trade:
318 (37.72%)
Best Trade:
68.30 USD
Worst Trade:
-65.31 USD
Profitto lordo:
1 889.60 USD (115 167 pips)
Perdita lorda:
-1 395.25 USD (95 133 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (59.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.05 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
63.29%
Massimo carico di deposito:
167.02%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
223
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
535 (63.46%)
Short Trade:
308 (36.54%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-4.39 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-31.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.84 USD (3)
Crescita mensile:
-39.84%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.85 USD
Massimale:
193.51 USD (54.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.78% (133.58 USD)
Per equità:
74.46% (261.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 455
EURUSD 226
GBPUSD 48
GBPJPY 26
NZDUSD 21
USDCAD 21
USDCHF 20
USDJPY 16
NZDCAD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 314
EURUSD 303
GBPUSD -123
GBPJPY -21
NZDUSD -7
USDCAD 6
USDCHF 4
USDJPY 17
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.6K
EURUSD 17K
GBPUSD -4.3K
GBPJPY -3K
NZDUSD -534
USDCAD 1K
USDCHF 393
USDJPY 2.8K
NZDCAD 349
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +68.30 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +59.59 USD
Massima perdita consecutiva: -31.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.49 × 295
Tickmill-Live02
0.56 × 3649
Tickmill-Live
0.56 × 2335
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live07
0.67 × 1228
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.85 × 155
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 20
Pepperstone-Demo01
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.04 × 1323
ICMarketsSC-Live23
1.06 × 67
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1180
ICMarketsSC-Live03
1.15 × 26
ICMarketsSC-Live06
1.33 × 882
ICMarkets-Live10
1.34 × 2853
LQD1-Live01
1.35 × 553
84 più
Bol kazançlar
Non ci sono recensioni
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 13:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 09:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 11:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 07:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 74% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
