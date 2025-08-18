SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FDN Funded Account
William Sikati

FDN Funded Account

William Sikati
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
9 (32.14%)
Loss Trade:
19 (67.86%)
Best Trade:
1 768.20 USD
Worst Trade:
-2 529.62 USD
Profitto lordo:
5 032.11 USD (2 651 pips)
Perdita lorda:
-15 035.67 USD (9 288 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (2 468.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 468.81 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
30.78%
Massimo carico di deposito:
21.52%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
20 (71.43%)
Short Trade:
8 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-357.27 USD
Profitto medio:
559.12 USD
Perdita media:
-791.35 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4 112.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 112.79 USD (5)
Crescita mensile:
-1.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 003.56 USD
Massimale:
10 178.08 USD (10.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.17% (10 191.98 USD)
Per equità:
2.43% (2 346.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP 5
CADJPY 4
USDCAD 3
USDJPY 3
EURAUD 2
US30 2
GBPJPY 2
XAUUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
AUDJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP -3.6K
CADJPY -3.5K
USDCAD 2.5K
USDJPY -877
EURAUD -3
US30 -190
GBPJPY -15
XAUUSD -59
USDCHF -2.5K
EURJPY 687
AUDJPY -2.6K
GBPUSD 86
EURUSD -18
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP -121
CADJPY -492
USDCAD 666
USDJPY -138
EURAUD -165
US30 -5K
GBPJPY 57
XAUUSD -1.9K
USDCHF -372
EURJPY 421
AUDJPY -461
GBPUSD 882
EURUSD -59
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 768.20 USD
Worst Trade: -2 530 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 468.81 USD
Massima perdita consecutiva: -4 112.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Full Price Action and Charts
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FDN Funded Account
30USD al mese
-10%
0
0
USD
90K
USD
7
0%
28
32%
31%
0.33
-357.27
USD
10%
1:100
Copia

