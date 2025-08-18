- Crescita
Trade:
386
Profit Trade:
212 (54.92%)
Loss Trade:
174 (45.08%)
Best Trade:
42.32 USD
Worst Trade:
-46.53 USD
Profitto lordo:
970.27 USD (86 362 pips)
Perdita lorda:
-647.14 USD (74 643 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.32 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
95.13%
Massimo carico di deposito:
29.19%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.79
Long Trade:
227 (58.81%)
Short Trade:
159 (41.19%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.84 USD
Profitto medio:
4.58 USD
Perdita media:
-3.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-180.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-180.45 USD (7)
Crescita mensile:
-2.60%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
180.45 USD (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.45% (180.45 USD)
Per equità:
38.45% (271.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|82
|EURAUDm#
|53
|GBPUSDm#
|47
|CADJPYm#
|46
|GBPCADm#
|44
|USDCHFm#
|40
|AUDCADm#
|31
|EURGBPm#
|22
|NZDCADm#
|20
|EURUSDm#
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|140
|EURAUDm#
|63
|GBPUSDm#
|56
|CADJPYm#
|57
|GBPCADm#
|61
|USDCHFm#
|54
|AUDCADm#
|-153
|EURGBPm#
|24
|NZDCADm#
|22
|EURUSDm#
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|12K
|EURAUDm#
|3K
|GBPUSDm#
|-5.6K
|CADJPYm#
|3.3K
|GBPCADm#
|3.9K
|USDCHFm#
|1.4K
|AUDCADm#
|-7.1K
|EURGBPm#
|1.1K
|NZDCADm#
|-602
|EURUSDm#
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.32 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +23.03 USD
Massima perdita consecutiva: -180.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
9 合 1 智能 EA 信号：像专业交易团队一样高效，安全跟单更放心
9 个独立 EA 品种深度整合，组成一套协同运作的智能交易信号 —— 这相当于为你组建了一支由 9 名 “专业交易员” 构成的专属团队，彼此互补、同步发力，大幅提升交易决策效率与执行连贯性，告别单一策略的局限性。而且，9个品种中回撤最大的时间点，它是不会重叠在一起的，这点很重要。
更值得信赖的是，这套信号中的每一个 EA 品种，均经过100% 精度的历史数据回测验证：自 2023 年 1 月 1 日至今的完整周期内，全程无亏损记录、无触发止损情况，历经市场波动考验，为你的跟单操作筑牢安全基础，可放心开启复制跟单。
跟单操作小提示
为匹配信号风险与账户适配性，建议将跟单倍数设置为0.02 倍：此设置下，本账号显示交易手数为 0.5 手，对应美元结算账户的标准手数为 0.01 手，既能贴合信号策略节奏，也能更好地控制账户交易风险。
以下是其中一个品种的测试报告，（其他也是相近的情况）
|
策略测试报告
|
ICMarketsSC-MT5-4 (Build 5120)
|
设置
|专家:
|LF ZZ EA
|交易品种:
|GBPUSD
|期间:
|M5 (2023.01.01 - 2026.01.01)
|输入:
|RSI_Period=14
|RSI_BuyLevel=*0.0
|RSI_SellLevel=*0.0
|AddPosition_Points=365
|Lot_Multiplier=2.0
|Initial_Lot=0.01
|Target_Profit=6
|Stop_Loss=300.0
|Magic_Number=20250628
|Comment_Prefix=RSI_Martin
|Trade_Direction=0
|Order_Filling_Mode=0
|公司:
|Raw Trading Ltd
|货币:
|USD
|初始入金:
|10 000.00
|杠杆:
|1:500
|
结果
|质量历史:
|100%
|柱:
|186883
|报价:
|51153604
|交易品种:
|1
|总净盈利:
|1 387.33
|绝对结余亏损:
|0.11
|绝对净值亏损:
|120.45
|毛利:
|2 807.31
|最大结余亏损:
|126.77 (1.14%)
|最大净值亏损:
|296.12 (2.69%)
|毛损:
|-1 419.98
|相对结余亏损:
|1.14% (126.77)
|相对净值亏损:
|2.69% (296.12)
|盈利因子:
|1.98
|预期收益:
|2.76
|预付款维持率:
|6567.18%
|采收率:
|4.69
|夏普比率:
|1.90
|分值:
|3.81 (99.74%)
|AHPR:
|1.0003 (0.03%)
|LR 相关性:
|1.00
|OnTester结果:
|0
|GHPR:
|1.0003 (0.03%)
|LR 标准误差:
|20.62
|交易总计:
|502
|卖出交易 (赢得 %):
|0 (0.00%)
|买入交易 (赢得 %):
|502 (51.00%)
|总成交:
|1004
|盈利交易 (% 全部):
|256 (51.00%)
|亏损交易 (% 全部):
|246 (49.00%)
|最大 获利交易:
|123.12
|最大 亏损交易:
|-45.94
|平均 获利交易:
|10.97
|平均 亏损交易:
|-5.59
|最大值 连胜 ($):
|7 (41.99)
|最大值 连败 ($):
|5 (-116.54)
|极大值 连续获利 (count):
|147.06 (5)
|极大值 连续亏损 (count):
|-126.66 (4)
|平均 连胜:
|2
|平均 连败:
|2
