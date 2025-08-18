- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
41 (89.13%)
Loss Trade:
5 (10.87%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-3.89 USD
Profitto lordo:
76.96 USD (9 536 pips)
Perdita lorda:
-16.98 USD (1 815 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (25.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.15 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
97.37%
Massimo carico di deposito:
1.49%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.11
Long Trade:
23 (50.00%)
Short Trade:
23 (50.00%)
Fattore di profitto:
4.53
Profitto previsto:
1.30 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-3.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.89 USD (1)
Crescita mensile:
4.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
3.97 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.36% (3.76 USD)
Per equità:
3.44% (36.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|7
|EURAUD
|7
|AUDUSD
|6
|EURGBP
|5
|EURCHF
|4
|EURCAD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|18
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|8
|EURAUD
|8
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|10
|EURCHF
|3
|EURCAD
|7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|AUDCAD
|356
|USDCAD
|1.2K
|EURAUD
|1.5K
|AUDUSD
|634
|EURGBP
|780
|EURCHF
|286
|EURCAD
|1.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.15 USD
Massima perdita consecutiva: -3.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
6
100%
46
89%
97%
4.53
1.30
USD
USD
3%
1:500