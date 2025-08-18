SegnaliSezioni
Ai Jing Gao

THPX1A

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 39%
NCESC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
329
Profit Trade:
173 (52.58%)
Loss Trade:
156 (47.42%)
Best Trade:
380.92 USD
Worst Trade:
-393.75 USD
Profitto lordo:
44 362.96 USD (3 395 940 pips)
Perdita lorda:
-42 422.07 USD (2 959 435 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 008.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 008.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
75.90%
Massimo carico di deposito:
22.61%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
154 (46.81%)
Short Trade:
175 (53.19%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
5.90 USD
Profitto medio:
256.43 USD
Perdita media:
-271.94 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 017.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 017.84 USD (7)
Crescita mensile:
-0.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
747.34 USD
Massimale:
2 896.83 USD (40.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.52% (2 896.83 USD)
Per equità:
9.60% (510.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUBTC 204
BTCUSD 69
XAUUSD 56
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUBTC 1.1K
BTCUSD 955
XAUUSD -119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUBTC 911
BTCUSD 435K
XAUUSD 152
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +380.92 USD
Worst Trade: -394 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 008.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2 017.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
3.28 × 57
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 05:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 04:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
