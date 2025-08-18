- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
329
Profit Trade:
173 (52.58%)
Loss Trade:
156 (47.42%)
Best Trade:
380.92 USD
Worst Trade:
-393.75 USD
Profitto lordo:
44 362.96 USD (3 395 940 pips)
Perdita lorda:
-42 422.07 USD (2 959 435 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 008.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 008.92 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
75.90%
Massimo carico di deposito:
22.61%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
154 (46.81%)
Short Trade:
175 (53.19%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
5.90 USD
Profitto medio:
256.43 USD
Perdita media:
-271.94 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 017.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 017.84 USD (7)
Crescita mensile:
-0.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
747.34 USD
Massimale:
2 896.83 USD (40.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.52% (2 896.83 USD)
Per equità:
9.60% (510.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUBTC
|204
|BTCUSD
|69
|XAUUSD
|56
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUBTC
|1.1K
|BTCUSD
|955
|XAUUSD
|-119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUBTC
|911
|BTCUSD
|435K
|XAUUSD
|152
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +380.92 USD
Worst Trade: -394 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 008.92 USD
Massima perdita consecutiva: -2 017.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|3.28 × 57
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
