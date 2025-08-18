SegnaliSezioni
Mehmet Serin

Capetonian

Mehmet Serin
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
433
Profit Trade:
302 (69.74%)
Loss Trade:
131 (30.25%)
Best Trade:
135.37 GBP
Worst Trade:
-161.18 GBP
Profitto lordo:
2 316.56 GBP (113 847 pips)
Perdita lorda:
-1 284.14 GBP (94 711 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (228.22 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
300.09 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
87.95%
Massimo carico di deposito:
34.45%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
300 (69.28%)
Short Trade:
133 (30.72%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
2.38 GBP
Profitto medio:
7.67 GBP
Perdita media:
-9.80 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-138.08 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-193.65 GBP (6)
Crescita mensile:
78.45%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.89 GBP
Massimale:
244.46 GBP (18.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.29% (209.69 GBP)
Per equità:
39.61% (799.55 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 377
AUDCAD 25
GBPUSD 8
USDCHF 6
XAGUSD 3
USDCAD 3
AUDUSD 3
BTCUSD 2
EURAUD 2
XBRUSD 1
CADJPY 1
UK100 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 244
GBPUSD 11
USDCHF 28
XAGUSD -14
USDCAD 2
AUDUSD 3
BTCUSD -3
EURAUD 1
XBRUSD 0
CADJPY 1
UK100 0
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
AUDCAD -1.3K
GBPUSD 615
USDCHF 158
XAGUSD -41
USDCAD 176
AUDUSD 166
BTCUSD -28K
EURAUD 110
XBRUSD 51
CADJPY 50
UK100 470
EURUSD 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +135.37 GBP
Worst Trade: -161 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +228.22 GBP
Massima perdita consecutiva: -138.08 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.50 × 4
GOMarketsMU-Live
2.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.02 × 55
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1103
XM.COM-MT5
3.86 × 190
FusionMarkets-Live
3.89 × 17030
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
FPMarketsLLC-Live
4.23 × 13
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.71 × 335
VantageInternational-Live 4
4.81 × 16
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
RoboForex-ECN
4.99 × 522
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
5.61 × 1114
Valutrades-Live
5.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.05 × 62
Pepperstone-MT5-Live01
6.26 × 46
AUSCommercial-Live
6.30 × 30
46 più
I trade mainly AUDCAD and GOLD (XAUUSD) with a disciplined strategy based on technical analysis and risk management.
Recommended account settings:

  • Minimum deposit: $2,000

  • Minimum leverage: 1:400

My focus is on consistency and controlled risk. I prioritize account safety, avoid overtrading, and aim for steady growth rather than high-risk gambling. Please make sure to follow the recommended account conditions to achieve similar results.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 00:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 14:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Capetonian
30USD al mese
74%
0
0
USD
2.1K
GBP
7
66%
433
69%
88%
1.80
2.38
GBP
40%
1:500
