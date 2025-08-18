- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|377
|AUDCAD
|25
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|6
|XAGUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|2
|EURAUD
|2
|XBRUSD
|1
|CADJPY
|1
|UK100
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|244
|GBPUSD
|11
|USDCHF
|28
|XAGUSD
|-14
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|3
|BTCUSD
|-3
|EURAUD
|1
|XBRUSD
|0
|CADJPY
|1
|UK100
|0
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|AUDCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|615
|USDCHF
|158
|XAGUSD
|-41
|USDCAD
|176
|AUDUSD
|166
|BTCUSD
|-28K
|EURAUD
|110
|XBRUSD
|51
|CADJPY
|50
|UK100
|470
|EURUSD
|67
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
|
PUPrime-Live
|1.50 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|2.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.02 × 55
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1103
|
XM.COM-MT5
|3.86 × 190
|
FusionMarkets-Live
|3.89 × 17030
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
FPMarketsLLC-Live
|4.23 × 13
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
Darwinex-Live
|4.71 × 335
|
VantageInternational-Live 4
|4.81 × 16
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
RoboForex-ECN
|4.99 × 522
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.61 × 1114
|
Valutrades-Live
|5.83 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.05 × 62
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.26 × 46
|
AUSCommercial-Live
|6.30 × 30
I trade mainly AUDCAD and GOLD (XAUUSD) with a disciplined strategy based on technical analysis and risk management.
Recommended account settings:
-
Minimum deposit: $2,000
-
Minimum leverage: 1:400
My focus is on consistency and controlled risk. I prioritize account safety, avoid overtrading, and aim for steady growth rather than high-risk gambling. Please make sure to follow the recommended account conditions to achieve similar results.
